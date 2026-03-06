¡Bombazo! Los Ravens adquieren a Maxx Crosby de los Raiders a cambio de selecciones de draft

Baltimore, Estados Unidos.- Los Baltimore Ravens dieron un golpe de autoridad este viernes por la noche, al adquirir al cinco veces seleccionado para el Pro Bowl, Maxx Crosby de los Las Vegas Raiders, a cambio de dos selecciones de primera ronda, incluyendo la número 14 global en el draft de la NFL del próximo mes.

Crosby, de 28 años y uno de los cazamariscales más coidciados, logró 10 capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de balón la temporada pasada, y ha alcanzado los dos dígitos de capturas en cuatro ocasiones en sus siete temporadas en la liga.

Baltimore, que cuenta con un entrenador de primer año en Jesse Minter, catapulta sus posibilidades de ganar ahora con el quarterback tres veces All-Pro Lamar Jackson. Crosby es un impulso significativo para una defensa que terminó empatada en el puesto 28 de la liga en capturas con solo 30 la temporada pasada.

Crosby se dirige ahora a Baltimore

Crosby es el último apoyador élite que ha cambiado de equipo por un precio alto. Micah Parsons fue traspasado de los Dallas Cowboys a Green Bay Packers el año pasado a cambio de dos elecciones de primera ronda y el tackle defensivo Kenny Clark, tres veces Pro Bowl.

Durante mucho tiempo, Crosby había mantenido que quería jugar toda su carrera con los Raiders, pero su frustración con las dificultades de la organización era evidente incluso antes de un final tumultuoso de la temporada pasada, cuando el equipo decidió colocarlo en la lista de lesionados con dos partidos restantes debido a una lesión de rodilla. Crosby, que se enorgullece de no salir del campo a pesar de haber jugado con diversas lesiones durante gran parte de su carrera, abandonó las instalaciones del equipo tras ser informado de la decisión.

El defensivo es uno de los más temidos de la liga

El entrenador novato de los Raiders, Klint Kubiak, y el director general John Spytek habían dicho que querían que Crosby permaneciera en el equipo. Spytek dijo en el combine de scouting de la NFL que esperaba que Crosby estuviera en la alineación cuando el equipo iniciara su temporada, pero señaló que el club estaba dispuesto a aceptar ofertas de traspaso. Los Ravens claramente hicieron una oferta que no podían rechazar.

Fuente: Tribuna del Yaqui