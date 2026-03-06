Cadillac sufre en su debut: 'Checo' Pérez lamenta las fallas en la FP2 del GP de Australia

Ciudad de México.- Cadillac no tuvo el debut que esperaban, ya que durante las primeras sesiones de entrenamiento en el Gran Premio de Australia, tuvieron que enfrentar diversas fallas en el monoplaza de Sergio Pérez. El mexicano lamentó el hecho de haber perdido gran parte del tiempo con el auto metido en boxes y declaró que espera poder completar su plan de trabajo en la FP3 y colectar valiosa información para la escudería.

'Checo' fue el primer piloto de Cadillac que logró marcar un tiempo para el equipo, aunque su actividad en la jornada del jueves 5 de marzo se limitó a solo 14 vueltas alrededor del Circuito de Albert Park. Pérez Mendoza tuvo fallos hidráulicos en su monoplaza, los cuales causaron un trompo con el que casi impacta las barreras, pero pudo frenar el bólido para regresar intacto a los boxes, donde estuvieron trabajando por varias horas.

Luego de que finalizara la actividad en pista, el jalisciense se dijo preocupado por no haber podido sumar kilómetros en el monoplaza, los cuales son fundamentales para colectar información de cara a la que será su primera carrera. "Desafortunadamente, tuvimos demasiados problemas. No pudimos hacer tandas largas, lo cual era importante. Eso fue lo principal hoy, no rodar lo suficiente".

No sé qué pasó al final; parece un problema con el motor, así que espero que eso no nos complique demasiado para mañana y podamos tener una FP3 limpia, porque realmente necesitamos algunos datos para la clasificación".

Así mismo, reveló que el principal propósito para la tercera tanda de pruebas será probar el desgaste de los neumáticos, además de poder hacer la simulación de carrera que debieron haber probado en sus primeras incursiones al circuito urbano de Melbourne. "Ojalá podamos probar los neumáticos y ver qué tal estamos".

Por su parte, Grame Lawdon, director de Cadillac, se mostró tranquilo, aceptando que estas fallas son normales en un proyecto nuevo y confía en que se podrán solucionar conforme vayan sumando kilómetros a su experiencia. "Si nos centramos en el trabajo realizado, hicimos algunas mejoras, repasamos un programa y tuvimos un par de problemas durante la sesión, lo cual no creo que sea inusual".

Fuente: Tribuna del Yaqui