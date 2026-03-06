Campeón del mundo bajo la lupa; investigan al 'Dibu' Martínez en Inglaterra por caso de apuestas

Ciudad de México.- El futbol argentino está enfrentando una nueva polémica luego de que se supiera que una de sus mayores figuras internacionales está siendo investigada por un tema relacionado con las apuestas. Se trata de Emiliano Martínez, campeón del mundo con la 'Albiceleste' y estrella del Aston Villa, quien en los próximos días podría enfrentar una sanción severa por parte de The Football Association (FA).

El origen de dicha investigación se remonta a los años posteriores a lograr el título en Qatar 2022, luego de que el 'Dibu' fuera la cara en varias campañas publicitarias del portal bplay, casa de apuestas de origen argentino. Así mismo, trascendió que en junio del 2024, Martínez fue presentado de manera pública como embajador de dicha empresa sudamericana, lo cual incurriría en una falta administrativa.

El tema que terminó por estallar la investigación fue la renovación de Emiliano como la figura de la casa de apuestas antes mencionada, ya que en octubre del 2025 volvió a protagonizar una serie de anuncios. Además, en redes sociales, trascendieron múltiples videos donde el guardameta se encontraba promocionando sus servicios.

DIBU MARTÍNEZ SE ARRIESGA A RECIBIR CASTIGO POR PROMOCIONAR APUESTAS uD83EuDD2F



El portero argentino podría ser sancionado en Inglaterra, ya que ha promocionado una casa de apuestas, la cual aseguró en 2024 que el Dibu es uno de sus embajadores.#CentralFOXhttps://t.co/UCsL6g6eNP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2026

Este hecho fue notado por la FA, quien establece claramente en su reglamento que cualquier jugador que se encuentre bajo su ala no puede anunciar o promover cualquier actividad relacionada con las apuestas. Los artículos que dejan plenamente establecida la prohibición de este tipo de actos son los E8.1, E8.2 o E8.4.

El que un jugador tenga relación directa con una compañía de apuestas que tenga actividad comercial en las competencias donde participa dicho futbolista (Premier League, la FA Cup y la UEFA Europa League) pudiera ser causa para una sanción económica. Uno de los antecedentes más recientes se dio en el 2019 cuando Yerry Mina apareció en un anuncio similar, lo cual le llevó a recibir una multa que ascendió a las 10 mil libras.

Al momento, ni la FA ni el Aston Villa y tampoco el entorno de Emiliano Martínez han emitido un comunicado sobre la investigación, por lo que se tendrá que esperar la información por los canales oficiales de las partes involucradas para conocer si el acto desencadenará una amonestación o será una sanción más severa.

El ‘Dibu’ Martínez, en riesgo de sanción por promocionar apuestashttps://t.co/yPeN7QCMzO — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui