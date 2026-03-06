Chivas del Guadalajara vs Atlas; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 10 del Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- La jornada 10 del Clausura 2026 fue elegida para albergar algunas de las rivalidades más importantes y longevas en la historia del balompié mexicano, pues además del duelo entre Tigres y Rayados, se tendrá una nueva edición del 'Clásico Tapatío'. Tras haber perdido el invicto y el liderato del certamen, las Chivas del Guadalajara intentarán regresar a la victoria cuando se midan ante el Atlas.

Previo al arranque de la jornada, el Guadalajara se encuentra en el tercer puesto de la tabla; el 'Rebaño Sagrado' suma seis victorias y solo un par de descalabros, lo que los deja con 18 unidades, cuatro por detrás del líder, aunque con un partido disputado menos. Por su parte, los 'Zorros' están en la sexta posición, al haber cosechado cinco triunfos, un empate y tres descalabros, siendo uno de los equipos revelación del torneo.

Por disponibilidad de su estadio, Chivas no tuvieron actividad en la jornada anterior, por lo que su encuentro más reciente fue cuando visitaron a los Diablos del Toluca en el octavo compromiso del certamen. El actual bicampeón de la Liga MX fue quien se llevó la victoria con un gol de penal de Jesús Gallardo en los primeros minutos y Jorge Díaz Price puso tierra de por medio antes de la media hora de juego.

En cambio, el Atlas viene de cosechar una importante victoria, cuando recibió a Xolos de Tijuana en su partido más reciente, el cual se pudo definir hasta la segunda mitad. Arturo Alfonso González inauguró el marcador al 50' y 15 minutos después amplió la ventaja para el equipo local; ya en el agregado, Diego Abreu descontó por los de la frontera.

El 'Clásico Tapatío' más reciente fue en el Estadio Akron, el cual lució abarrotado y los aficionados fueron correspondidos al presenciar una goleada por parte del Guadalajara en el Apertura 2025. Un Armando 'Hormiga' González salió en un plan estelar para marcar el primer triplete en su carrera y Luis Romo completó los cuatro tantos de los locales.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Atlas

Estadio: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 7 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

