Cristiano Ronaldo fue trasladado a España para su tratamiento: "Es más serio de lo que pensamos"

Ciudad de México.- La situación en torno a la lesión de Cristiano Ronaldo parece complicarse con el pasar de los días, ya que el jugador lusitano tuvo que ser trasladado a una clínica particular en Madrid, España, para continuar con su recuperación. Este hecho lo tendría prácticamente descartado del amistoso que tendrá la Selección Mexicana contra Portugal durante la fecha FIFA de marzo.

Cabe recordar que CR7 presentó una lesión mientras participaba en el partido del Al Nassr contra el Al Fayha, donde logró marcar desde los 11 pasos en la primera mitad, pero en la recta final del compromiso, lo terminó obligando a salir de cambio. Luego de haber sido sometido a las pruebas médicas pertinentes, se descubrió que Ronaldo presentaba una lesión en el tendón de la corva y sería alejado de la plantilla.

En primera instancia, Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr, había descartado que el problema muscular fuera de consecuencias y lo atribuyó a la fatiga, aunque con el pasar de los días, fue el mismo quien terminó por encender las alarmas para la escuadra portuguesa. El ajedrecista lusitano admitió que en primera instancia desestimó la lesión del atacante internacional, aunque con el transcurrir de los días, la situación empeoró.

La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos; esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo".

Así mismo, admitió que el jugador ya no se encuentra en Arabia Saudita, pues se decidió que llevaría su tratamiento en España, donde trabajará con un entrenador físico personal en una clínica privada. "Viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores".

uD83DuDEA8 Jorge Jesus: “After tests, we see the injury suffered by Cristiano Ronaldo was more serious than expected”.



¿Esto lo descarta del partido contra México?

Aunque no ha habido un comunicado por parte de la Federación Portuguesa de Futbol, trascendió de manera extraoficial que en el mejor de los casos, la recuperación tardaría un par de semanas, lo cual podría alargarse hasta un mes. Este hecho lo estaría dejando sin tiempo para retomar el ritmo, ya que el encuentro está programado para llevarse a cabo el sábado 28 de marzo, justo en los días que estaría regresando a las actividades normales.

