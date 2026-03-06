Cruz Azul vs Atlético San Luis; dónde ver EN VIVO al superlíder del Clausura 2026 en la jornada 10

Ciudad de México.- Luego de nueve compromisos disputados, el Cruz Azul se apoderó de la cima en el Clausura 2026 y ahora tiene la oportunidad de poner tierra de por medio con sus más cercanos perseguidores. 'La Máquina' buscará un nuevo triunfo al recibir al Atlético San Luis en actividades correspondientes a la jornada 10 en el certamen de la Liga MX.

El cuadro cementero se erige como el equipo que ha tenido el paso más sólido hasta ahora, ya que con sus siete triunfos, además de un empate y una derrota, se encuentra en la parte más alta de la clasificación, aunque con solo una unidad de diferencia con respecto a Diablos del Toluca. Por su parte, el Atlético San Luis está en el peldaño 11 de la tabla, empatado en puntos con Bravos de Juárez y el León FC.

En la jornada anterior, los dirigidos por Nicolás Larcamón visitaron al Santos Laguna y lo que en principio lucía como una victoria sencilla, se les terminó complicando hasta los últimos minutos. Jeremy Márquez adelantó al Cruz Azul en apenas 15 minutos, pero en el arranque de la parte complementaria, Ezequiel Bullaude igualó las acciones a un tanto por bando; luego de varias llegadas, fue José Paradela quien logró romper el empate y conseguir su cuarta victoria consecutiva.

uD83DuDD25 ¡PARAGOOOOOOL! uD83DuDD25



Contragolpe letal de Cruz Azul que sella José Paradela uD83DuDE82 ?



Disfrútalo por ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/bGaZMD91G7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 4, 2026

De igual manera, el San Luis viene de ganar su encuentro más reciente, aunque ellos doblegaron con facilidad a un endeble Mazatlán FC que se encuentra en los últimos partidos de su historia. Tras preservar el cero en los primeros 45 minutos, Lucas Merolla, Sebastien Salles y un doblete de Joao Pedro garantizaron la victoria.

Horarios del Cruz Azul vs. Atlético San Luis

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Fecha: Sábado, 6 de marzo

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA uD83DuDC99uD83DuDE82 pic.twitter.com/gkT0P9poO0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 6, 2026

Hace varios días, trascendió una buena noticia para el Cruz Azul, luego de que el guardameta Kevin Mier regresara a las canchas después de recuperarse de una fractura de tibia. El cancerbero colombiano participó en un encuentro con las categorías inferiores y se prevé que en los próximos compromisos regrese al primer equipo, donde disputará la titularidad contra Andrés Gudiño.

#Deportes | Kevin Mier completa su recuperación y regresa a las canchas con el Cruz Azul en el Clausura 2026 uD83DuDE4C?https://t.co/ML6iGNk9sG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui