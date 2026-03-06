Cuba se impone ante Panamá en el Clásico Mundial de Beisbol y salta a la cima del Grupo A

San Juan, Puerto Rico.- Con un jonrón de dos carreras del veterano ligamayorista Yoán Moncada, la selección de Cuba superó 3-1 a Panamá este viernes 6 de marzo en San Juan, Puerto Rico, en la primera salida de dos escuadras latinoamericanas en la actual edición del Clásico Mundial de Beisbol (WBC).

La victoria de la novena cubana no es ninguna sorpresa, pues ya ha tenido destacadas presentaciones en el torneo; la más importante fue cuando llegaron hasta las semifinales 2023. Ahora, en este nuevo certamen, los caribeños tuvieron en el tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el Hiram Bithorn Stadium, una de las cuatro sedes del Clásico.

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo de los de la isla, con un vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0. Antes de Moncada, Yoelkis Guibert igualmente había destacado con cuadrangular al inicio de las acciones.

Yoán Moncada with his first homer of the 2026 WBC for Cuba!! uD83CuDDE8uD83CuDDFA



uD83DuDCFA: WBC on FS2 pic.twitter.com/Io08ihv2na — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 6, 2026

Mientras que Liván Moinelo, otra de las figuras destacadas durante la actuación caribeña en el torneo de 2023, recibió la asignación como abridor en su octava aparición dentro del torneo. Moinelo lució como el vigente Jugador Más Valioso de la liga local hace unas semanas; ahora en el evento lanzó tres entradas y dos tercios en blanco con cuatro ponches y permitió apenas dos batazos de imparable.

Por otra parte, Panamá logró fabricar una carrera ante el relevo de Emmanuel Chapman en el séptimo capítulo, pero no fue suficiente, ya que tres relevistas cubanos se combinaron para los últimos siete outs y asegurar el importante triunfo en el arranque de las acciones.

uD83DuDEA8 Yoelquis Guibert conecta primer jonrón de Cuba en Clásico Mundial uD83DuDEA8



uD83DuDE80 Yoelquis Guibert desapareció la bola ante los envíos de Logan Allen por el jardín derecho. Con ese batazo adelantó a su equipo 1x0.#SwingCompleto pic.twitter.com/nF8tGlokZ3 — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) March 6, 2026

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten con Canadá, Colombia y Puerto Rico. El domingo 8 de marzo los de la isla volverán a la actividad, cuando se midan ante Colombia, en un duelo donde, si llegan a ganar, posiblemente estarían asegurando su boleto a la siguiente ronda.

Otros resultados

Japón 13-0 Taiwán

Cuba 3-1 Panamá

Venezuela 6-2 Holanda

México 8-2 Gran Bretaña

Fuente: Tribuna del Yaqui