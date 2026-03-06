El Cibernético y El Mesías encabezan impresionante gira de Triple A en territorio sonorense

Ciudad Obregón, Sonora.- Este fin de semana la Tres Veces Estelar estará de regreso en territorio sonorense con un impresionante cartel de lucha libre. Figuras como las del Cibernético, El Mesías, Mr. Iguana y Pimpinela se encargarán de hacer vibrar al público.

La primera parada será este sábado, en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, donde en el evento estelar 'El Devorador de Pecados' y 'El Reptil Más Fino' harán equipo con El Fiscal, para medirse ante El Mesías, Mecha Wolf y D.Luxe. Mientras que en la lucha coestelar los Psycho Circus se medirán ante la Familia de Tijuana.

Cartelera para este sábado en Obregón

En la misma velada, Pimpinela, quien hace unas semanas se viralizó en redes sociales tras ser atacada por el Grande Americano, se presentará ante el público cajemense, en un duelo especial, donde hará equipo con Valentino y Nova, para medir fuerzas frente a los rudos Willy Cortez Jr., Cinico y Tony Casanova.

Igualmente, el histórico Mascarita Sagrada subirá al ring y hará equipo con Destiny para chocar frente a Mini Abismo Negro y Turos. También se espera la presencia de más luchadores locales, quienes se encargarán de abrir las acciones en el Gimnasio Municipal, inmueble que abrirá sus puertas a las 19:00 horas.

En la H

A su vez, este domingo en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, otra vez Mr. Iguana y Cibernético harán equipo, pero ahora junto con la estrella de Triple A y WWE, Psycho Clown, para chocar ante la misma tercía de rudos que enfrentarán en Cajeme.

Uno de los duelos más esperados de dicho cartel en la capital de Sonora será cuando Abismo Negro Jr. y El Fiscal se vean las caras en un mano a mano en la modalidad ‘encadenados’, donde se espera una auténtica lucha callejera por parte de estas dos estrellas de la Tres Veces Estelar.

Estrellas de la Triple A llegan a Hermosillo

Por otra parte, la Familia de Tijuana y los Psycho Circus trasladarán su rivalidad a la H en la lucha semifinal. Mientras que dos de las gladiadoras femeniles más importantes de la última década, Estrellita y Faby Apache, subirán al cuadrilátero para deleitar al aficionado sonorense. A diferencia del evento en Ciudad Obregón, la velada de Hermosillo comenzará a las 18:00 horas y tendrá un total de seis luchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui