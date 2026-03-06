Ferrari y McLaren dominan las primeras prácticas en el GP de Australia; así le fue a 'Checo' Pérez

Melbourne, Australia.- La Fórmula 1 ha comenzado sus actividades oficiales de la temporada 2026, pues ya se disputaron las primeras pruebas libres, las cuales fueron dominadas por los pilotos de Ferrari y McLaren. Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez enfrentó múltiples problemas con su monoplaza, que limitó la actividad en el Circuito de Albert Park con su MAC-26 de Cadillac.

La FP1 tuvo un inicio caótico, ya que, apenas abandonar la calle de boxes, Arvid Lindblad presentó un fallo en el auto de la escudería Racing Bull, el cual causó un VSC inmediato y tuvo que ser empujado de regreso por los comisarios de pista. El siguiente en tener fallas fue Oscar Piastri, que perdió potencia en medio de una recta, aunque pudo continuar hasta ingresar a la zona de pits.

Los dos pilotos de Ferrari fueron quienes compartieron el uno y dos en la clasificación; Charles Leclerc logró marcar un tiempo de 1:20.267 mientras que su compañero, Lewis Hamilton, quedó a menos de cinco décimas de distancia. Los conductores del 'Cavallino Rampante' fueron escoltados por Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes fueron los siguientes en el listado, y Piastri cerró el top cinco.

En la segunda tanda de entrenamientos, fue el piloto de McLaren quien pudo marcar el tiempo más rápido; Oscar exprimió su monoplaza para sacarle un 1:19.729, poco más de dos décimas más rápido que Kimi Antonelli y George Russell de Mercedes. En esta sesión, los pilotos de Ferrari se tuvieron que conformar con ocupar los puestos cuatro y cinco de la clasificación.

An Aussie on top Down Under uD83DuDE43



Ride onboard with @OscarPiastri as he set Friday's fastest lap around Melbourne's Albert Park Circuit uD83CuDDE6uD83CuDDFA#F1 #AusGP pic.twitter.com/WRpJ3nkEIe — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

¿Cómo le fue a Sergio Pérez?

El mexicano tuvo que lidiar con distintas fallas en el monoplaza, las cuales limitaron su actividad y lo hicieron finalizar último en el listado de tiempos. 'Checo' apenas pudo dar 12 vueltas en la FP1 y para la segunda tanda, solo completó un par de giros; uno de los momentos más tensos de la jornada fue cuando, por un problema hidráulico, perdió el control y estuvo cerca de impactar contra las barreras, aunque pudo evitar la colisión y regresar a los pits con el auto intacto.

Getting in a spin! uD83DuDE35?uD83DuDCAB



Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 uD83DuDCA8#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Los monoplazas volverán a rodar durante la tarde del viernes, 6 de marzo, para completar la tercera tanda de entrenamientos. La clasificación para el Gran Premio de Australia será un poco más tarde, ya que la bandera verde se mostrará a las 23:00 horas (horario CDMX).

#Deportes | Gran Premio de Australia 2026; dónde ver EN VIVO el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/A4GvEs2GPv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui