Festival de Ohtani en el Clásico Mundial de Beisbol: Comanda explosiva victoria de Japón

Tokio, Japón.- El campeón dice presente en el Clásico Mundial de Beisbol y demuestra que va por el bicampeonato. Este viernes 6 de marzo, Japón hizo su estreno en el certamen internacional, pasándole por encima y noqueando 13-0 a Taiwán en lo que fue una legendaria presentación de Shohei Ohtani.

Los nipones no dejaron dudas y se apuntaron 10 carreras en la segunda entrada del compromiso, convirtiéndose en el inning con mayor número de carreras anotadas en toda la historia del Clásico Mundial de Beisbol, superando las nueve que la selección de Estados Unidos anotó en la primera entrada del 2023 y que Cuba colgó contra México en el 2009, por lo que Japón se apuntó otro récord más a su cuenta.

Mientras que la estrella de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, fue quien comandó ese ofensivo rally en el segundo rollo, al conectar un cuadrangular con las bases llenas. Al final, el astro asiático se fue de 4-3, con un imparable, un doble, un jonrón y cinco carreras producidas.

SHOHEI OHTANI GRAND SLAM pic.twitter.com/piuV7aRZ7w — Jack (@MidWestLAFan) March 6, 2026

En total, 15 bateadores llegaron al plato en ese capítulo histórico, con el equipo conectando siete hits, negociando cuatro pasaportes y recibiendo un pelotazo. Los campeones anotaron tres carreras más en la tercera entrada con un sencillo productor de Kazuma Okamoto y un hit de dos vueltas de Genda, sellando con esto la cuenta y terminando el juego en la séptima entrada por la vía del nocaut. Mientras que en la lomita de los disparos, Yoshinobu Yamamoto trabajó dos entradas y dos tercios, llevándose la victoria.

Esa fue la entrada que verdaderamente decidió el partido. Luego de anotar las primeras carreras, nos mantuvimos enfocados y negociamos algunas bases por bolas; entonces pienso que manejamos bien el partido desde ese momento. En general, creo que fue un buen encuentro", declaró Ohtani una vez que finalizó el compromiso.

Shohei Ohtani put on a show in Japan for fans and fellow players pic.twitter.com/Nkfw5V8WRz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 27, 2026

Con esto, los 'Samurái' comenzaron la defensa de su título del Clásico Mundial de Beisbol. Mientras que la madrugada de este sábado (3:00 horas) se alistan para protagonizar su segundo compromiso del evento, cuando se midan ante Corea del Sur, en lo que es denominado como el Clásico de Asia.

Fuente: Tribuna del Yaqui