Fiesta en Boston; Tatum regresa con un doble-doble y los Celtics derrotan a Mavericks

Boston, Estados Unidos.- El esperado regreso de Jayson Tatum a las duelas después de casi 10 meses, fue una auténtica fiesta la noche de este viernes en el TD Garden de Boston, y los Celtics festejaron con una fácil victoria de 120-100 sobre los Dallas Mavericks.

Tatum sumó 15 puntos al irse 6 de 16 en tiros, con 12 rebotes y siete asistencias en unos 27 minutos en los que se mostró llenos de óxido. Jugó en lapsos de cinco y seis minutos en su primer partido desde que sufrió la lesión durante el cuarto partido de la derrota de Boston en semifinales de la Conferencia Este ante Nueva York en mayo.

El ataque lo encabezó Jaylen Brown con 24 puntos, además de siete rebotes y siete asistencias, en el primer partido de Tatum en casi 10 meses tras romperse el tendón de Aquiles derecho. Derrick White añadió 20 puntos para ayudar a Boston a ganar por cuarta vez en cinco partidos. Dallas ha perdido seis seguidos.

Tatum lució un poco oxidado al principio

El novato Cooper Flagg, natural de Maine que jugaba su primer partido en el TD Garden, anotó 16 puntos, ocho rebotes y repartió seis asistencias para Dallas. Klay Thompson terminó con 19 puntos y Naji Marshall con 13 puntos para los Mavericks.

Tatum llegó acompañado de sonrisas, vítores y alivio de toda una ciudad que le dio la bienvenida de nuevo al baloncesto. Falló sus primeros seis tiros, incluyendo tres triples. Pero siguió buscando a sus compañeros y activamente haciendo pantallas para iniciar el ataque.

GO GET IT JT uD83DuDCAAuD83DuDCAAuD83DuDCAA pic.twitter.com/Tf8rLI6zcE — Boston Celtics (@celtics) March 7, 2026

Tatum, que cumplió 28 años esta semana, dijo que su regreso a la pista sería para un partido en casa. Cumplió esa promesa el viernes. Empezó despacio. Falló su primer disparo de la noche, un tiro en suspensión que pegó en la parte trasera del aro en la segunda jugada de Boston.

En la siguiente posesión de los Celtics hizo su primera contribución a la hoja de estadísticas, una asistencia al asistir para un alley-oop al pívot Neemias Queta. Tatum falló su segundo intento desde el campo, un disparo de 26 pies desde la parte superior de la llave, antes de ir al banquillo para su primer descanso.

El jugador es defendido por Cooper Flagg

Su racha sin anotar se rompió finalmente con 1:11 antes del descanso, cuando se deslizó para un mate de rebote tras un triple fallado de Payton Pritchard. Tras un fallo de Dallas, continuó con un triple de esquina. Los Celtics tienen 19 partidos restantes en la temporada regular, incluyendo 11 en TD Garden para intentar preparar a Tatum para los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui