Figura de México causa baja del Clásico Mundial: Entra en su lugar pelotero bicampeón con Charros

Texas, Estados Unidos.- No todo fue fiesta para la selección mexicana este viernes 6 de marzo en Texas, pues una de las figuras a seguir por parte del Tri, Luis Urías, se perderá todo lo que resta del Clásico Mundial de Beisbol 2026 por una molestia muscular.

La noticia fue emitida por la propia selección nacional, que además comunicó que el lugar del conocido como 'Wicho' lo ocupará el joven Mateo Gil, quien viene de ser bicampeón con Charros en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y monarca de la Serie del Caribe de Jalisco.

El pelotero sonorense se ausentará del evento internacional por una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Los Ángeles Dodgers el pasado miércoles, por lo que, al ser un torneo corto, el combinado nacional determinó que no se le podía someter a una gran exigencia física, por lo que fue separarlo del roster azteca.

Hasta el momento, la segunda y paradas cortas, posición en la que se desempeña Mateo, están ocupadas por Nick González y Joey Ortiz, respectivamente, por lo que es probable que el hijo de Benjamín Gil no salga como titular en alguno de los duelos que le restan a México.

"La Selección Mexicana de Beisbol informa que Luis Urías causa baja del roster de la Selección Mexicana de Beisbol para la primera ronda del evento por una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Dodgers de Los Ángeles el pasado miércoles. Al ser un torneo corto, se determinó que no se le podía someter a una gran exigencia física, por lo que se tomó la decisión de separarlo del roster. Su lugar será ocupado por el también infielder Mateo Gil", escribió el equipo mexicano en un comunicado.

Cabe destacar que Urías formó parte del conjunto nacional que se quedó con el tercer lugar en la pasada edición del Clásico Mundial; inclusive fue uno de los peloteros que remolcó carrera en el choque que terminaron perdiendo en la ronda de semifinales frente a Japón. En esa ocasión, 'El Wicho' le conectó jonrón al jovencito Roki Sasaki.

Ahora, con la baja de dicho pelotero, México se queda sin ninguno de los hermanos Urías. Ambos fueron seleccionados por Gil para representar al país. En el caso de Ramón, no pudo viajar con el equipo, debido a que firmó contrato en las Mayores con St. Louis, mientras que Luis fue de los primeros en reportar a los entrenamientos con la selección, pero a horas de jugar el primer partido, se bajó de la concentración por una lesión.

