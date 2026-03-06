Finalissima 2026 en Qatar está en riesgo; Asociación de Futbolistas Españoles exige cambio de sede

Ciudad de México.- Con el transcurrir de los días, la realización de la Finalissima 2026 en tiempo y forma parece complicarse más, aunque la UEFA mantiene firme su postura de realizarla en Qatar. Al darse a conocer dicha decisión, la Asociación de Futbolistas Españoles exigió cambiar de sede para salvaguardar la seguridad de todos sus representados e integrantes del cuerpo técnico.

Los rumores sobre su probable cancelación comenzaron hace varios días, luego de que estallara un nuevo capítulo del conflicto bélico que ha azotado a Medio Oriente por varios años, con Estados Unidos, Israel e Irán como los mayores protagonistas. Esto ya causó la cancelación de varios eventos deportivos en la zona, como el arranque del WEC, una prueba privada de la F1 y varios juegos de futbol programados en Qatar.

Ante ello, la AFE emitió un comunicado en el que dejan en claro su desacuerdo con lo dicho por la UEFA e hicieron un llamado enérgico para buscar una sede emergente o, en su defecto, cancelar el partido de talla internacional. El sindicato español condenó que sus futbolistas tengan que trasladarse a una zona de eminente riesgo para disputar un encuentro por compromisos comerciales.

En ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros. No podemos obviar que, ante este panorama, muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles".

Del mismo modo, lanzaron una petición para que el juego clasificatorio mundialista que tiene que disputar la Selección Española Femenil contra Turquía sea pospuesto, ya que las tierras otomanas también se han visto afectadas por los ataques. "Cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada".

Por último, el ente recalcó que no sería coherente el trasladar una comitiva de más de 80 personas a la zona de mayor riesgo cuando el gobierno español ha redoblado esfuerzos para ayudar a los ciudadanos ibéricos que se encuentran en medio de los bombardeos. "La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible", había comentado Luis de la Fuente.

