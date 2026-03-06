México pega primero en el Clásico Mundial 2026: Jonathan Aranda sella el triunfo ante Gran Bretaña

Houston, Texas.- Aunque sufriendo de más, México logró vencer a Gran Bretaña y así iniciar con el pie derecho su participación dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Jonathan Aranda se terminó convirtiendo en el héroe del encuentro, pues su cuadrangular de tres anotaciones en una de las últimas llamadas a la ofensiva abrió la puerta para asegurar el triunfo con marcador de ocho anotaciones por dos.

Javier Assad tuvo una buena actuación como abridor por el cuadro mexicano, aunque, por la limitación en los lanzamientos, solo pudo avanzar por cuatro entradas. La victoria terminó siendo para Robert García, quien retiró en orden la parte alta del octavo episodio con un ponche incluido, mientras que el descalabro fue cargado para Gary Gill Hill con 1.2 entradas de trabajo y dos carreras permitidas.

La mayor parte de las anotaciones por ambas escuadras fueron producto del batazo largo. El cero se rompió en la parte alta de la segunda entrada cuando Nacho Álvarez Jr. aprovechó una recta que se quedó en el centro de la zona para depositar el esférico detrás de la barda del jardín derecho.

Nacho Alvarez Jr. muscles out a homer for Team Mexico uD83DuDCAA pic.twitter.com/nao7FPFKXT — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Luego de la primera anotación, comenzó una sequía ofensiva por parte del conjunto mexicano, que se mantuvo con solo dos imparables durante gran parte del encuentro. En cambio, Gran Bretaña lucía más cómoda en el diamante y, en un par de entradas, dejó corredores en posición de anotar.

Tras varias oportunidades desperdiciadas, la novena europea logró hacerse presente en la pizarra y silenciar a la afición mexicana que se dio cita en la casa de los Houston Astros. En el cierre del sexto episodio, el prospecto de los Nationals, Harry Ford, conectó un cuadrangular solitario y así empató las acciones a una carrera por equipo.

Cuando parecía que Gran Bretaña lucía mejor, el descontrol por parte de sus lanzadores y el bateo oportuno mexicano terminaron por inclinar el rumbo del encuentro. Tanto Jarren Duran como Randy Arozarena negociaron pasaportes y fue ahí cuando Aranda se puso la capa; el tijuanense conectó un 'bombazo' a banda contraria para retomar la ventaja, la cual no volvieron a ceder.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Los mexicanos volvieron a atacar en la novena entrada; con corredores en posición de anotar, Alek Thomas conectó un sencillo al jardín central permitiendo que se descolgaran sus dos compañeros hasta el plato. Joey Ortiz se trajo una más y Randy Arozarena produjo la de la sentencia con un indiscutible a la pradera derecha.

Andrés Muñoz shuts the door for Team Mexico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TtlyKDqwtV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui