Naranjeros de Hermosillo Femenil cae ante Águilas y se queda sin oportunidad de avanzar a los playoffs

Hermosillo, Sonora.- Por segunda temporada consecutiva, los Naranjeros de Hermosillo se quedan cortos y no logran obtener su boleto a la siguiente ronda de la Liga Mexicana de Softbol Femenil, tras perder la serie en el Fernando Valenzuela ante El Águila de Veracruz.

Aunque terminó por ser un encuentro cerrado el de este jueves 5 de marzo en la capital de Sonora, en extrainnings, las porteñas se llevaron el triunfo 4-3. Con este resultado, las emplumadas se colocaron en el segundo lugar de la tabla general. Mientras que las de la H se llevaron su descalabro número 19, a cambio de solo seis victorias.

Los esperamos para la última serie de rol regular uD83EuDDE1 pic.twitter.com/l9We2OxBuK — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) March 6, 2026

Acciones

La fiesta comenzó en la segunda entrada, cuando las visitantes se colocaron al frente en la pizarra con triple de Lisa Hop. Naranjeros Softbol respondió rápidamente en la parte baja del quinto ante la propia Lisa Hop, ya que con corredoras en primera y segunda, Kyleigh Sand conectó imparable para darle la vuelta al encuentro; posteriormente, Morgan Smith contribuyó a su causa con sencillo al jardín izquierdo, dejando los cartones 3-1.

Veracruz igualó el marcador en la apertura del sexto inning, cortesía de Brenda Beers, que con hit remolcador ante Morgan Smith mandó a Erika Piancastelli a tierra prometida; después, con elevado de sacrificio, Lisa Hop hizo la tercera de la noche, mandando todo a entradas extras.

En la apertura del octavo, El Águila tomó ventaja gracias a un sencillo de Brenda Beers que sirvió para remolcar a Stormy Kotzelnick para el 4-3, que les permitió llevarse la victoria y la serie en su visita a Hermosillo. Lisa Hop lanzó ruta completa de ocho entradas para llevarse la victoria; con la derrota cargó Morgan Smith.

Por otra parte, Naranjeros Softbol Femenil iniciará el próximo sábado su última serie del rol regular de la Liga Mexicana de Softbol, recibiendo a partir de las 19:30 horas, tiempo de Sonora (20:30, tiempo del centro), la visita de Charros Softbol, nuevamente en el estadio Fernando Valenzuela.

¡Playoffs al momento!uD83DuDD25



Así se verían las series de postemporada si la temporada terminara hoyuD83DuDE31#EnMiSoftErauD83EuDD4EuD83CuDF80 pic.twitter.com/mCDDRyuvSy — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) March 6, 2026

Cabe destacar que el 10 de marzo es la fecha que se tiene programada para que arranquen las semifinales del torneo, por lo que únicamente los cuatro mejores de la tabla general serán los que obtengan su boleto a los playoffs. Hasta el momento, Naranjeros y Charros están eliminados.

Fuente: Tribuna del Yaqui