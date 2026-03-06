Otra marca más; LeBron James bate récord histórico de tiros de campo de Abdul-Jabbar

Denver, Estados Unidos.- LeBron James no se cansa de batir marcas, y en su campaña 23 en la NBA, el alero impuso una más la noche del jueves, después de encestar un tiro en suspensión con giro desde la línea de fondo sobre el alero de los Nuggets, Zeke Nnaji, a 12.3 segundos del final del primer cuarto.

Con esta canasta, James dejó atrás el récord de tiros de campo encestados que estaba en poder de Kareem Abdul-Jabbar en la derrota de Los Angeles Lakers por 120-113 ante Denver, con los Nuggets sumando 28 puntos cada uno de los All-Stars Jamal Murray y Nikola Jokic.

King. The most field goals made in NBA regular season HISTORY uD83DuDC51 pic.twitter.com/KmyOW9msll — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2026

Pero no todas fueron buenas noticias para James, quien se lesionó el codo izquierdo en una bandeja que dejó a Los Ángeles 110-106 con cuatro minutos por jugar y abandonó el partido. Regresó con 2:05 por jugar y los Lakers perdiendo por un punto. Sin embargo, los Lakers nunca lograron tomar la delantera ya que los Nuggets culminaron una victoria crucial de principio a fin. James terminó con 16 puntos, además de los 27 de Luka Doncic.

LeBron se apuntó un triple-doble en este juego

Jokic logró su triple-doble 23 de la temporada con 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, compensando nueve pérdidas de balón y ayudando a los Nuggets (39-24) a mantenerse un paso por delante de los Lakers (37-25) en la saturada Conferencia Oeste.

Aparte de su canasta récord en el primer cuarto, el tiro de campo 15,838 de su carrera, James tuvo un par de canastas sensacionales: una bandeja que coronó un contraataque y un tiro en suspensión desequilibrado de 18 pies que dejó a los Lakers 64-54 al descanso.

James sigue batiendo marcas en la NBA

Y tuvo tres asistencias consecutivas impresionantes mientras los Lakers protagonizaban una remontada en el último cuarto que se quedó a las espaldas. Los Nuggets se adelantaron 16-3 y lideraron por 15 puntos, pero las pérdidas de balón mantuvieron a los Lakers cerca durante toda la noche.

Los 20 puntos de Murray en la primera mitad ayudaron a los Nuggets, que estaban en inferioridad numérica, a mantener el control. El delantero Aaron Gordon, quien ha estado fuera desde el 23 de enero por una lesión en el isquiotibial, entró en la cancha antes del partido, pero apareció sin uniforme a la hora del encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui