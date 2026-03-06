Rayos de Hermosillo se encienden al final y se imponen a los Caballeros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El equipo de los Rayos de Hermosillo fue de menos a más y con una segunda mitad de 56 puntos se encaminaron a una peleada victoria de 93-83 sobre los Caballeros de Culiacán, en duelo de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Fue un encuentro donde a los visitantes en el Polideportivo Juan S. Millán de la capital sinaloense les costó mucho meterse en el juego, ya que tuvieron un comienzo muy flojo que arrojó un pobre 23 ciento en tiros de campo (4-17) después de 10 minutos de juego, lo que redituó en un 16-11 a favor de los de casa. Los culichis tampoco salieron con la puntería fina, al meter sólo cuatro de 19 disparo que intentaron para un 21 por ciento, con una canasta de tres puntos por bando.

Toney trata de tirar a la canasta de Caballeros

Fue en el segundo cuarto cuando las dos escuadras mostraron mejoría en el ataque (26-26), principalmente los Caballeros, que se fueron al descanso con el marcador a su favor por 42-37, liderados por Torren Jones con 13 puntos al medio tiempo.

Después de remar contra corriente prácticamente todo el encuentro, los hermosillenses le dieron la vuelta al marcador a los 4:06 del tercer cuarto, cuando Romeao Ferguson encestó par de puntos para que Rayos se fuera al frente por 52-50. Al final de ese periodo, los visitantes tenían ventaja de 65-59. Hermosillo mantuvo su ofensiva y con cinco puntos sin respuesta al inicio del último parcial, se despegaron 70-60 y ya no cederían ventaja en el marcador en ruta a quedarse con la victoria por pizarra de 93-83.

Ferguson se eleva para encestar par de puntos

Rayos tuvo cinco jugadores con doble dígito en puntos anotados, encabezados por Kiandre Gaddy con 18 puntos y ocho rebotes, Romeao Ferguson con 15 y también ocho tablas; además de Cameron Gooden (15), Jorge Banegas (14) y Ty Toney (14). Por Caballeros, los mejores ofensivos fueron Torren Jones con 22 puntos anotados, Isaac Hamilton agregó 21, además de Ralph Bissainthe con 13.

Las acciones en el Polideportivo Juan S. Millán continúan este sábado, con el segundo encuentro de la serie donde los los Rayos buscarán su primera limpia en la temporada del Cibacopa; mientras que los Caballeros tratarán de emparejar la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui