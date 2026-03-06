Real Madrid al borde del fracaso; gol de último minuto salva triunfo ante Celta de Vigo en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid estuvo cerca de alcanzar un fracaso más en las últimas semanas, pero pudieron conseguir una apretada victoria ante el Celta de Vigo. Una anotación de último minuto por parte de Federico Valverde les aseguró el triunfo que mantiene vivas las aspiraciones de alcanzar el título de LaLiga.

El encuentro fue movido desde los primeros instantes, ya que después de ligar dos derrotas de manera consecutiva, los dirigidos por Álvaro Arbeloa salieron con la obligación de imponerse con comodidad, lo cual parecía que lograrían concretar. Aun sin Kylian Mbappé en el frente ofensivo, el Real Madrid pudo hilar una serie de oportunidades de peligro hasta que lograron penetrar el arco en apenas 11 minutos.

En una jugada a balón parado, Aurelien Tchouameni encontró un centro preciso y, con un certero derechazo, movió las redes para inaugurar la cuota goleadora de la jornada. La anotación del francés no hizo más que confiar a sus compañeros, quienes se descuidaron y, antes de la media hora de juego, permitieron el empate por parte de la escuadra local.

uD83DuDE04 Si es un GOLAZO de @ATchouameni se dice y no pasa nada. pic.twitter.com/IJigODJKAP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 6, 2026

El Celta de Vigo lanzó un contraataque que tomó mal parado a Trent Alexander-Arnold, quien no pudo frenar el ataque y permitió que la jugada siguiera avanzando por la banda izquierda. La mala ubicación de los defensivos blancos dio la oportunidad para que Borja Iglesias recibiera el centro en solitario y con calma, y venciera a Thibaut Courtois.

El empate prevaleció por gran parte del encuentro, aunque de manera ocasional, ambas escuadras rompían la última línea e intentaban tomar la ventaja en el digital. Ya en la segunda parte, los celtistas tuvieron un par de oportunidades, incluyendo un disparo violento al poste que puso a sudar al conjunto blanco.

Luego de la igualdad en el desarrollo del partido, el gol de diferencia tuvo que caer por una jugada fortuita con un disparo de Federico Valverde. En el 90+5, el uruguayo intentó de larga distancia, balón que fue desviado por un defensivo rival y terminó en el fondo de las redes, permitiendo que Arbeloa y compañía sigan peleando en la parte alta de la clasificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui