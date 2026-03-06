Shohei Ohtani encabeza la lista de figuras a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol 2026 promete ser uno de los torneos más espectaculares en la historia reciente del ‘rey de los deportes’, ya que reunirá a varias de las mayores estrellas de la MLB representando a sus respectivas selecciones. Con 20 países en competencia, el certamen tendrá figuras a seguir por su capacidad de cambiar el rumbo de un juego con un solo batazo.

La principal figura a seguir es la de Shohei Ohtani, jugador que está marcando época con Los Angeles Dodgers y llega como el vigente MVP del certamen. El fenómeno nipón estará teniendo actividad solamente como bateador designado y en su presentación ya causó estragos, pues conectó un grand slam en el primer juego de Japón en el WBC, desatando el furor en el Tokio Dome.

Estados Unidos no se queda atrás, pues su roster cuenta con los mejores lanzadores en la actualidad, pero la pieza que podría ser clave en la búsqueda de su segundo título patrulla los jardines: Aaron Judge. El 'Juez' es uno de los bateadores más temidos con los New York Yankees, lo cual buscará trasladar a los diamantes en la escena internacional.

República Dominicana cuenta con uno de los lineups más completos de todo el Clásico Mundial y de ahí podrían surgir varios de los jugadores ‘clutch’ del equipo quisqueyano. Uno de los que han atraído las miradas desde que se confirmó su participación es Juan Soto, quien trasladará su disciplina en el plato y poder con el madero al torneo de selecciones donde su nación busca alcanzar el segundo campeonato.

El combinado mexicano no se queda atrás, ya que cuenta con varios jugadores que son una realidad establecida en Grandes Ligas. La novena nacional tiene por capitán a Alejandro Kirk, quien tuvo una histórica actuación en la Serie Mundial 2025 con los Toronto Blue Jays; también, Jonathan Aranda será alguien a seguir y ya en el primer juego del torneo, se volvió factor con su cuadrangular de tres anotaciones.

Con figuras de este calibre, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 se perfila como un espectáculo imperdible para los aficionados al diamante. El torneo comenzó sus acciones el pasado miércoles, 4 de marzo, y no frenará hasta conocer al flamante monarca, el cual se definirá el próximo martes, 17 del mismo mes.

