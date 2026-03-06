Tigres UANL vs Rayados de Monterrey EN VIVO; dónde VER el 'Clásico Regio' del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 10 del Clausura 2026 recibirá la acción de una de las rivalidades más pasionales en la historia del balompié mexicano. Los Tigres UANL y Rayados de Monterrey se enfrentarán, protagonizando una nueva edición del 'Clásico Regiomontano', donde ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones.

Los dos equipos de la 'Sultana del Norte' se encuentran con récord idéntico: cuatro victorias, un empate y cuatro descalabros luego de las nueve jornadas disputadas hasta ahora. Al sumar 13 unidades, el único diferencial en la tabla es la diferencia de anotaciones, con la que 'La Pandilla' queda mejor posicionado al ubicarse en el séptimo peldaño, mientras que los Tigres quedan en el octavo puesto.

Rayados viene de recuperarse de un inicio turbulento de certamen, que terminó costando el despido de Domenec Torrent, quien fuera su técnico desde hace un par de años. Nicolás Sánchez se estrenó como el nuevo estratega del Monterrey con una contundente victoria ante Gallos Blancos del Querétaro: Luca Orellano marcó un doblete, mientras que Sergio Canales y Jesús Manuel Corona completaron la cuota goleadora.

En cambio, los Tigres vienen de sufrir una dolorosa derrota ante el Puebla FC, uno de los resultados más sorprendentes e inesperados de la jornada anterior. Emiliano Gómez adelantó a 'La Franja' y Édgar Guerra puso tierra de por medio en el inicio de la parte complementaria. Juan Brunetta descontó por parte de los regiomontanos, aunque una anotación de Carlos Baltazar sentenció el rumbo del encuentro.

Estas dos escuadras han protagonizado un total de 75 batallas, antecedentes en los que Tigres se posiciona con un margen de dominio amplio. El equipo felino acumula 30 victorias, mientras que el Monterrey tiene 20 laureles y un total de 25 encuentros han finalizado en empate, incluyendo el 'Clásico Regio' del Apertura 2025.

Horarios del Tigres UANL vs. Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio Olímpico de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 7 de marzo

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN7 VIX Premium

