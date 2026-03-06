Venezuela le da alegría a sus aficionados con una victoria sobre los Países Bajos en el Clásico

Miami, Estados Unidos.- Al igual que en la edición de hace tres años, Venezuela arrancó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol este viernes, tras conseguir una victoria de 6-2 sobre los Países Bajos en el juego inaugural del Grupo D en el loanDepot park.

Pero más allá del resultado, lo que llamó la atención fue el ambiente creado por los aficionados de la escuadra sudamericana, dos meses después de que las fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación militar en Venezuela para capturar al depuesto líder Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Los aficionados venezolanos festejaron en grande

Este viernes, los tiempos políticos inusuales no parecían importar. Miles de venezolanos en el estadio, quizá un tercio lleno para presenciar el encuentro, con la gran mayoría de los aficionados animando a la 'Vinotinto', acudieron para ver jugar a su selección nacional en suelo estadounidense.

"We love you and thank you for supporting us"



Luis Arraez shares a message to Team Venezuela fans after their Pool D win! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TiZiP90l9v — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

"Para nuestra gente, el beisbol es alegría", dijo Jessalyn Suárez, gerente de oficina de Miami, al entrar en el estadio aproximadamente una hora antes. "Hoy es alegría. Hoy no va de nada más", aseguró vestida con la camiseta de su equipo, la bandera de su país atada de forma suelta alrededor del cuello, la combinación de colores amarillo-azul-rojo del país pintada en su rostro y en la de algunos de sus amigos.

Los fanáticos venezolanos presentes hicieron sentir su apoyo rápidamente, estallando en aplausos cuando Ronald Acuña Jr. conectó un doble al primer pitcheo que vio. Luego, Luis Arráez lo remolcó con un sencillo suave al jardín izquierdo, dándole a Venezuela una ventaja temprana ante el abridor de Países Bajos, Antwone Kelly.

Acuña Jr. conecta doblete ante los Países Bajos

Luis Arráez y Willson Contreras impulsaron dos carreras cada uno, mientras que Javier Sanoja conectó un jonrón en solitario en el segundo capítulo para darle a Venezuela una ventaja que nunca perdería el triunfo, uno que podría terminar determinando si alguno de los dos avanza a los cuartos de final en este sector, en donde el favorito es República Dominicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui