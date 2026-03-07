'Checo' Pérez se declara listo para hacer su regreso a la Fórmula 1: "Solo espero divertirme"

Melbourne, Australia.- Tras más de 400 días alejado de las pistas, Sergio Pérez hará su regreso a la Fórmula 1 durante la noche del sábado 7 de octubre cuando se dispute el Gran Premio de Australia. Previo a su debut en la temporada 2026 con la escudería de Cadillac, el mexicano habló sobre las dificultades enfrentadas en las pruebas libres y la clasificación que lo hará partir de la parte baja de la parrilla.

Cabe recordar que 'Checo' se perdió gran parte de actividad en la FP1 y la FP2 por problemas en su monoplaza; Pérez Mendoza habría reportado fallos en el sistema hidráulico, los mismos que lo hicieron perder el control, por lo que estuvo cerca de impactar contra las barreras. Debido a las imperfecciones en el MAC-26, el jalisciense apenas pudo completar 14 giros en las primeras sesiones de entrenamiento en la semana.

Getting in a spin! uD83DuDE35?uD83DuDCAB



Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 uD83DuDCA8#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Lejos de concentrarse en los puntos negativos, el jalisciense resaltó que el equipo pudo solucionar los problemas en el auto, ya que gracias a eso, pudo salir a la pista para la qualy. "No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche".

Obviamente, queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar".

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones reales, 'Checo' insistió en que la clave de la carrera será intentar completarla y aprovechar las fallas que presenten sus rivales para escalar posiciones en la tabla. "Creo que mañana será un caos. Mañana será una carrera de videojuego. Así que solo espero poder divertirme", sentenció.

Q: Hey Checo. I know you want bigger results, but consider this your first quali back after a year and it's a big one for the team as well. Are you happy with the job the team did to get to where you got to?



Checo Perez: Yeah, it's been a very tricky weekend up to qualifying.… pic.twitter.com/fhc6tiYWPN — Lucho Yoma (@LucianoYoma) March 7, 2026

El mexicano arrancará la prueba en el puesto 19, por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, además de Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll, quienes no pudieron marcar tiempo en la clasificación. El Gran Premio de Australia comenzará a las 22:00 horas (horario CDMX).

#Deportes | Gran Premio de Australia 2026; dónde ver EN VIVO el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/A4GvEs2GPv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

