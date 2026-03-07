Chivas se queda con el Clásico tapatío y regresa al camino de la victoria en el Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Uno de los duelos más esperados y apasionados de la Liga MX se celebró este sábado 7 de marzo en Guadalajara, el famoso Clásico Tapatío, donde las Chivas Rayadas del Guadalajara superaron al Atlas 2-1 en una gran actuación de Ángel Sepúlveda.

Con este resultado, el Rebaño Sagrado volvió al camino de la victoria, luego de que en sus últimos dos compromisos cayera ante Cruz Azul y posteriormente con Toluca, lo que fue factor para que perdieran la parte alta de la tabla, misma que ocupa actualmente la Máquina.

¡Tremendo, @AngelbsepuAngel! uD83DuDE4CuD83CuDFFC



Con tu definición de los once pasos y constante lucha al frente, fuiste elegido por los ChivaHermanos como el jugador @PUMAmexico del partido uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/F0TIkjzzP7 — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2026

Aunque los Rojiblancos sufrieron de más, gracias a Ángel Sepúlveda, derrotaron (1-2) al odiado rival de la zona, sumando otros tres puntos que les permiten mantenerse en el tercer lugar general y con esto, firmar una gran campaña, donde han ganado los dos clásicos, el nacional y el de la ciudad.

Inicio complicado

El juego no fue nada sencillo; Chivas comenzó perdiendo. El Tala le entregó mal el balón a Rubén González y Paulo Ramírez no desperdició el regalo para abrir el marcador (11'), lo que hizo vibrar el Estadio Jalisco. Dicho tanto provocó que la escuadra de Gabriel Milito hiciera ajustes. Intentó por todos los medios empatar, pero sufrió para concretar.

Fue hasta la segunda mitad cuando el Rebaño pudo hacer algo, y fue de los pies de su mejor hombre; Armando González aprovechó una mala salida de los Zorros, forzada por Roberto Alvarado, y logró igualar el encuentro (47'), rescatando con eso el error de su compañero en el inicio.

Con el ánimo en lo más alto, por su anotación, el joven delantero mexicano tuvo la oportunidad de firmar un doblete, pero la confianza no fue suficiente y Camilo Vargas estuvo atento para atajarle un penal, por lo que la 'Hormiga' González pasó de héroe a villano; sin embargo, tuvo que llegar al experimentado Ángel Sepúlveda para salvar la noche.

¡Gol de Ángel Sepúlveda (C.D. Guadalajara) para desempatar el #ClasicoTapatio ante Atlas FC! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/mxaKhzFon5 — lilboimx (@lilboimx) March 8, 2026

El exjugador de la máquina no desperdició la pena máxima, que cometieron los rojinegros de manera inocente, y convirtió su disparo (83') para darle el triunfo a su equipo y con esto, comandar una victoria en el Clásico Tapatío que dará mucha ayuda para el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Fuente: Tribuna del Yaqui