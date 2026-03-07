Chivas tiene a nuevo jugador en su plantilla; podría debutar ante el Atlas en el 'Clásico Tapatío'

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas de Guadalajara buscarán reencontrarse con la victoria en la jornada 10 del Clausura 2026, donde disputarán uno de sus partidos más importantes de su calendario. Los dirigidos por Gabriel Milito se enfrentarán con el Atlas en una nueva edición del 'Clásico Tapatío' y, para su beneficio, podrán utilizar por primera ocasión desde su fichaje a Jonathan Pérez, quien se desempeña como lateral derecho.

Pérez es nacido en Pico Rivera, Estados Unidos, pero por ascendencia, cuenta con la nacionalidad mexicana, lo cual lo puso en el radar del Guadalajara. El juvenil fue firmado por el LA Galaxy desde el 2022 y estuvo en sus filas por más de cuatro años, logrando un campeonato inferior de la MLS.

Hace un par de temporadas fue fichado por el Nashville SC, con quienes alcanzó a disputar 32 compromisos entre las diferentes competencias, sumando un total de mil 300 minutos con dos anotaciones y tres asistencias. Su arribo a las Chivas se dio en la frontera para el cierre del mercado invernal de fichajes a mediados de febrero y, desde entonces, no había sido tomado en cuenta por Gabriel Milito.

Luego de haber caído en las últimas jornadas, el 'Rebaño Sagrado' sabe que no puede escatimar, por lo que fueron convocados todos los jugadores de primera categoría para el partido contra el Atlas, incluyendo a Jonathan Pérez. El atacante mexicoamericano compartirá el listado con las máximas figuras actuales del Guadalajara, como lo son Bryan González, Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y el estelar goleador, Armando González.

¿Cómo llegan las Chivas?

El Guadalajara tuvo un arranque de torneo sólido, donde llegó a mantener un paso perfecto de seis victorias en el mismo número de jornadas disputadas, con lo que se erigía como el superlíder del certamen. En la actualidad, se encuentra relegado hasta el cuarto puesto de la clasificación, aunque aún tiene un par de duelos menos con respecto al resto de competidores.

El 'Clásico Tapatío' del Clausura 2026 se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, casa del Atlas. El partido está programado para llevarse a cabo a las 19:05 horas (horario CDMX), y será transmitido de manera exclusiva por TUDN y VIX Premium en territorio mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui