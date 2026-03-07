Cruz Azul golea al Atlético de San Luis y se mantiene en la cima de la Liga MX

Puebla, Puebla.- La Máquina sigue pitando en el Clausura 2026, pues volvió a demostrar por qué es uno de los candidatos a ganar el campeonato, tras pasarle por encima al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc y con eso mantenerse en la cima del Clausura 2026.

Contundente la contundente presentación; los cementeros lograron conservar su invicto de las últimas semanas. Además, ya suman nueve partidos en fila sin perder, por lo que la afición se pone a soñar con el proyecto que comanda Nicolás Larcamón en su segunda temporada.

En esta ocasión fueron Agustín Palavecino (15'), Gabriel Fernández (66') y el joven Andrés Montaño (72') los encargados de sacudir las redes; de hecho, este último volvió a mojar, luego de tener un semestre complicado, donde estuvo fuera por meses debido a una lesión.

La galería de la victoria. Presentada por @Electrolit uD83DuDCF8uD83DuDC99 pic.twitter.com/PRrqyU2zeH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026

Detalles

Los visitantes estuvieron muy cerca de sorprender al líder del Clausura 2026 a los 11 minutos, tras una gran jugada de Joao Pedro, que le sirvió a Sébastien Salles-Lamonge, pero el delantero no estuvo fino y mandó el disparo a un lado del arquero Andrés Guidiño.

Ese golpe sacudió a Cruz Azul, pues tan solo cinco minutos después, Nicolás Ibáñez y Agustín Palavecino se conjugaron para que al final el 8 celeste venciera al portero Andrés Sánchez, para el 1-0. Después del tanto, la situación se complicó para el Atlético, pues al 26’, Andrés Sánchez salió por lesión y, en el tiempo agregado, el equipo se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Eduardo Águila.

Para el segundo tiempo, Andrés Montaño hizo una pantalla para que Gabriel Fernández marcara el 2-0. Al 71’, los papeles se invirtieron y 'Toro' asistió al mexicano, encargado de hacer el 3-0 definitivo y con esto asegurar la victoria de la Máquina, que una vez más volvió a pitar.

Qué gusto me da por Andrés Montaño.



Su historia por sí sola es de superación y resiliencia y ahora con este gol, aún más.



Luego de su rotura de lca y de tantos meses fuera, vuelve y de qué manera...



VOLVIÓ EL 10 DE CRUZ AZUL uD83DuDE82 uD83DuDD25pic.twitter.com/iFlHJgITMU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 8, 2026

Ahora, a pesar de que no ofreció su mejor actuación, dejó en claro por qué ocupa el primer lugar de la tabla general y no solo eso, también evidenció por qué tiene la mejor ofensiva del torneo, con 20 goles. La máquina de Nicolás Larcamón se medirá el próximo sábado ante Pumas, en otro duelo donde parten como principales favoritos, para mantener la cima del torneo mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui