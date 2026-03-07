Dana White presenta la cartelera oficial para el evento de la UFC en la Casa Blanca

Las Vegas, Estados Unidos.- Terminó la espera, después de un sinfín de rumores; este sábado 7 de marzo se dio a conocer la cartelera oficial, en la que por primera vez en su historia, la empresa líder en artes marciales mixtas, la UFC, montará un evento en la Casa Blanca de Estados Unidos.
Fue en el T-Mobile Arena en el UFC 326, donde Dana White y compañía presentaron las seis peleas que contará el evento, donde además se reveló que serán dos campeonatos los que estarán en juego esa noche: el interino de los completos y el cinturón de peso ligero.
Para sorpresa de propios y extraños, el evento estelar estará protagonizado por el campeón indiscutible Ilia Topuria y el también campeón interino Justin Gaethje, en una guerra a cinco asaltos en la división de los ligeros. Este choque marca el regreso del español de 29 años de edad, que es considerado uno de los mejores de la actualidad.
A finales de 2025, Ilia anunció que se tomaría un tiempo libre para lidiar con asuntos personales, por lo que ahora estará de regreso para encabezar el show del próximo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños número 80 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Si la pelea estelar promete fuegos artificiales, el duelo coestelar no se queda atrás. Ya que el brasileño Alex Pereira buscará su tercer título en diferente categoría, cuando suba la división de los pesos pesados y se mida ante el francés Ciryl Gane por un título interino. En este cruce, el brasileño parte como favorito, a pesar de que estará debutando en esa categoría, debido a que es uno de los hombres más peligrosos de la actualidad y uno de los consentidos de la afición.
La función también incluirá nombres de enorme popularidad como Sean O’Malley, quien chocará ante Aiemann Zahabi, en un combate de eliminatoria de peso gallo, mientras el explosivo brasileño Mauricio Ruffy chocará con Michael Chandler, en otra combinación que pinta para terminar por nocaut.
También estará presente el invicto luchador Bo Nickal contra Kyle Daukaus. Mientras que habrá representación mexicana, cuando el brasileño-mexicano y exretador al título, Diego Lopes, frente a Steve Garcia, en una pelea que estaría programada como la primera de la noche.
Evento principal
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje (Campeonato peso ligero)
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane (por título interino de los pesados)
- Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
- Diego Lopes vs. Steve García
