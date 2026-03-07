Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez EN VIVO; dónde VER la jornada 10 del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca se medirán ante Bravos de Juárez en acciones correspondientes a la jornada 10 del Clausura 2026. El actual bicampeón de la Liga MX regresará a casa para intentar seguir en la pelea que los mantenga cerca de la primera posición en el certamen actual del balompié mexicano.

El Toluca ha venido de menos a más y, continuando con su paso invicto, se encuentra en el segundo puesto de la tabla; el equipo mexiquense acumula seis triunfos y tres empates, lo que los posiciona por detrás del Cruz Azul a cuatro unidades de diferencia, aunque 'La Máquina' ya tuvo su duelo de la jornada. Por su parte, los Bravos están en el peldaño 11, empatado en puntos con otros cuatro clubes.

En su encuentro más reciente, los dirigidos por Antonio Mohamed se metieron a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentarse a los Pumas, quienes se adelantaron en el marcador y estuvieron cerca de quedarse con la victoria. Una anotación de Diego Barbosa al 73' y otro tanto de Paulinho solo cinco minutos después, permitieron que el Toluca siguiera sin conocer las derrotas desde que inició el año.

#Deportes | Toluca viene de atrás y vence a Pumas; los Diablos permanecen invictos en el Clausura 2026???https://t.co/AMOaILIqpo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Del mismo modo, Juárez viene de conseguir una sorpresiva victoria ante Águilas del América. Jairo Torres abrió el marcador apenas al minuto cinco, adelantando al conjunto fronterizo por la mayor parte del encuentro; al 69', Alejandro Zendejas emparejó los cartones y, ya sobre el tiempo de compensación, Guillerme Castilho terminó de hundir a la escuadra de Coapa.

Horarios de Diablos del Toluca vs. Bravos de Juárez

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Domingo, 8 de marzo

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: VIX Premium

El Rojo regresa a casa uD83DuDC79uD83DuDD25 Nos vemos en el N10 uD83CuDFE0@RoshfransMX pic.twitter.com/DKMLfhurYg — Toluca FC (@TolucaFC) March 6, 2026

Este encuentro podría marcar el regreso de una de las mayores figuras para el Toluca, pues Alexis Vega pudiera sumar sus primeros minutos del Clausura 2026. El atacante ha estado fuera de circulación desde diciembre del 2025 y, de acuerdo a lo confirmado por el 'Turco' Mohamed, ha completado con éxito su recuperación y, de acuerdo a los planes deportivos, se espera que salte a la cancha durante el tramo final del encuentro.

#Deportes | Alexis Vega podría sumar minutos en el Toluca contra Juárez; Antonio Mohamed confirma su convocatoria ?uD83DuDC64https://t.co/CE7ykijffH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui