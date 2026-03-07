George Russell se lleva la pole position en el GP de Australia; 'Checo' Pérez partirá desde el fondo

Melbourne, Australia.- Mercedes pudo hacer valer su condición de favorito en la primera fecha de la Fórmula 1 2026, pues George Russell se llevó la pole position en el Gran Premio de Australia. En contraparte, Sergio Pérez tendrá que exigir al monoplaza de Cadillac en el Circuito de Melbourne para remontar luego de que consiguiera clasificarse en la parte baja de la parrilla.

La clasificación fue algo similar a lo acontecido en la última tanda de pruebas libres, ya que el mejor cronómetro de la sesión fue marcado por George Russell; el piloto británico estableció un tiempo de 1:19.053, con lo que superó de cómoda manera a Lewis Hamilton. El minipodio fue completado por el otro piloto de Ferrari, ya que Charles Leclerc fue el tercer lugar de entre los más rápidos de la FP3.

GEORGE RUSSELL IS ON POLE POSITION IN AUSTRALIA! uD83EuDD47



WHAT. A. LAP! uD83DuDC4F#F1 #AusGP pic.twitter.com/RCXFOluHJN — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La Qualy sorprende

Como antes se mencionó, fue Russell quien se avaló en la pole position con un impresionante 1:18.518, superando por poco menos de tres décimas a Kimi Antonelli. En principio, se dudaba que el segundo piloto de Mercedes pudiera participar, ya que durante la última ronda de entrenamientos tuvo un fuerte impacto contra las barreras, que dejó daños considerables en el monoplaza.

Kimi Antonelli into the barrier! uD83DuDE31



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 uD83DuDC47#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La tercera posición se la llevó Isack Hadjar, quien abarca el segundo espacio en el box de Red Bull. El multicampeón del mundo, Max Verstappen, arrancará desde el puesto 20 luego de haber protagonizado un pequeño accidente en la Q1, lo que lo dejó sin poder registrar un tiempo. Leclerc logró colarse a la cuarta posición, mientras que Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren tuvieron que conformarse con el quinto y sexto lugar en la parrilla.

'Checo' tuvo su primera clasificación en más de un año, donde no pudo hacer mucho con el ritmo ofrecido por sus MAC-26 y cayó en la primera ronda de la Qualy, por lo que partirá desde el cajón 18. Aun así, esto le bastó para superar a su compañero en Cadillac, pues Valtteri Bottas finalizó a más de seis décimas de lo marcado por el jalisciense.

Abajo de los Cadillac arrancarán Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll, todos ellos sin haber podido marcar un tiempo. El Gran Premio de Australia se llevará a cabo este sábado, 7 de marzo, a las 23:00 horas (horario CDMX); desde México, se podrá seguir en F1 TV, además de Sky Sports e Izzi Go.

George Russell secures the first Pole Position of the season uD83CuDDE6uD83CuDDFA



Kimi Antonelli makes it a Mercedes front-row lockout, while Isack Hadjar completes the top three.#FIA #F1 #AusGP pic.twitter.com/Zc0O2i0wQ8 — FIA (@fia) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui