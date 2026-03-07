Golazo de Lamine Yamal mantiene al Barcelona en la cima de LaLiga tras vencer al Athletic Club

Ciudad de México.- Ayudados por Lamine Yamal, el Barcelona logró sacar un apretado triunfo ante el Athletic Club con el que permanecen como líderes en LaLiga con una cómoda ventaja ante su más cercano perseguidor. El delantero juvenil fue el responsable de la única anotación con la que el cuadro catalán logró salir de San Mamés con las tres unidades en la bolsa.

Desde el silbatazo inicial, los locales impusieron su dominio, ya que en apenas tres minutos, Iñaki Williams tuvo la primera clara ante el arco rival, pero su testerazo fue asegurado por Joan García. El planteamiento ofensivo por parte del Athletic se vio golpeado al 10', cuando Unai Gómez, centrocampista español, tuvo que salir de cambio tras una jugada que le causó un estiramiento excesivo de la rodilla izquierda.

A partir de ahí, el encuentro se vio marcado por interrupciones constantes, además de un férreo parado defensivo que neutralizaba cualquier intento de anotación por ambas escuadras. El Barcelona fue a quien le costó más asentarse en la cancha, ya que durante los primeros 45 minutos, escasearon oportunidades de peligro a su favor.

Tras el descanso, Hansi Flick lanzó cuatro cambios ofensivos y el ingreso de Pedri, Raphinha, Fermín López y Robert Lewandowski marcó un rumbo diferente en el encuentro y cambió las aspiraciones a la victoria del Barcelona. Aun con ello, seguían mostrando cierta debilidad en la última línea, ya que Oihan Sancet estuvo cerca de adelantar a los locales en un par de ocasiones.

Cuando el compromiso estaba más ríspido, una genialidad de Lamine Yamal hizo que cayera el que se convirtió en el único tanto del día. El atacante español recibió el balón por la banda derecha y luego de encarar, metió un disparo de media distancia, el cual ingresó pegado al ángulo superior izquierdo, imposibilitando la reacción del cancerbero rival.

Aunque el Athletic Club intentó la remontada en un par de ocasiones, el arquero del conjunto 'blaugrana' se convirtió en factor para resistir los embates y asegurar la victoria. Con este resultado, el Barcelona se afianza en la primera posición de LaLiga, sumando un total de 67 unidades tras 27 jornadas, superando por cuatro puntos al Real Madrid, que marcha en el segundo peldaño.

