Isaac del Toro sigue haciendo historia; el mexicano sube al podio en el Strade Bianche 2026

Ciudad de México.- Isaac del Toro sigue demostrando que se encuentra en su mejor estado de forma y, con una implacable actuación, logró finalizar en la tercera posición del Strade Bianche 2026. Con ello, se convirtió en el primer pedalista mexicano en concluir la prueba en el 'sterrato' dentro del podio y lo hizo acompañando al multicampeón y compañero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogacar.

La prueba de un solo día constó de un recorrido de 203 kilómetros, el mismo que recorrió la provincia de Siena, saliendo y llegando a la ciudad capital con la Piazza del Campo albergando la línea de meta. El mejor tiempo fue el de Pogacar, quien frenó el cronómetro en un 4:45:15, justo un minuto de ventaja conforme a Paul Seixas, pedalista del Decathlon CMA CGM Team, y a 1:09 de lo marcado por el mexicano.

La carrera estuvo pareja por gran parte del trazado y se comenzó a definir a 50 kilómetros de cruzar la línea final cuando se entró a una vereda en el Monte Sante Marie. El esloveno aprovechó la posición que le brindó el trabajo con sus compañeros de equipo y lanzó un ataque que rompió con el grupo puntero; Seixes fue el único que pudo seguir el ritmo en primera instancia, aunque con el pasar de los metros, el joven francés se fue relegando.

Fue a partir de este momento que se definió el rumbo de la prueba, ya que Pogacar no cedió terreno, mientras que Paul se tuvo que conformar con seguirlo de cerca. Por su parte, del Toro aprovechaba las subidas para imponer su condición y separarse del pequeño grupo que rodaba por detrás de los punteros.

Paul Seixas e Isaac del Toro. Francés de 19 años, mexicano de 22.



Que la enésima exhibición del mejor ciclista que han visto nuestros ojos no quite el foco de estos dos.#StradeBianche pic.twitter.com/hCCMn4df3b — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 7, 2026

En los últimos tramos se tuvo una pequeña batalla para definir al segundo mejor clasificado, pero Seixas se descolgó del mexicano. Por su parte, Pogacar aprovechó para bajar el ritmo en la empinada Via Santa Caterina para después cruzar la meta y alcanzar su cuarta victoria en esta prueba de renombre.

Uno de los puntos más notables a favor de Isaac del Toro fue la notable comunicación y buena relación que demostró con Tadej durante todo el recorrido, siendo algo clave para las aspiraciones del UAE Team Emirates. El mexicano se volverá a cruzar con el multicampeón del mundo en Milán-San Remo y en el Tour de France.

THIRD PLACE BEHIND POGI & Seixas uD83EuDD49



It’s a shame we didn’t get to see the Paul Seixas vs. Del Toro on the last climb uD83DuDE2B



BRAVO TORITOuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD #StradeBianche pic.twitter.com/zB0Bo5ScMB — Fan Club Isaac del Toro uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ToritoFanClub) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui