Ciudad de México.- Julián Quiñones sigue siendo una de las mayores figuras del Al-Qadisiya y en general de toda la Saudi Pro League. El delantero naturalizado mexicano marcó un doblete ante el Al-Kholood con el que no solamente garantizó la victoria de su equipo, sino que recuperó el liderato de la contienda por el título de goleo, superando a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y otras figuras de renombre internacional.

La 'Pantera' hizo uso de su mote, pues apenas saltó a la cancha, demostró su talento para 'cazar' y adelantar al Al-Qadisiya. Cuando corría el minuto dos, Christopher Bonsu Baah puso un centro certero, el cual fue encontrado por Quiñones, que con una definición de primera intención inauguró el marcador de la jornada.

Apenas habían finalizado los festejos por el primer tanto de la escuadra local, cuando Ramiro Enrique anotó por el Al-Kholood y volvió a empatar los cartones antes del minuto cinco. Quiñones y compañía no bajaron los brazos para volver a conseguir la ventaja, la cual se demoró hasta el 21', cuando Mateo Retegui movió el digital.

El ataque de los 'Caballeros del Este' continuó con la misma intensidad y, antes de la media hora, Julián sentenció el rumbo del encuentro con su segundo tanto de la jornada. El delantero de la Selección Mexicana cerró al primer poste y definió con claridad un centro puesto por Nahitan Nández; el cuatro por cero definitivo llegó hasta la parte complementaria cuando Retegui también se anotó el doblete a la cuenta personal.

Con el par de dianas, Julián Quiñones llegó a las 24 anotaciones con las que se posiciona como el nuevo líder, aunque empatado con Ivan Toney, que milita con el Al Ahli. El tercero en la pelea es Cristiano Ronaldo, quien se encuentra a tres goles de diferencia, pero la lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por hasta un mes, lo podría descartar de la pelea por el título y dejarlo en manos de los dos mejor clasificados.

#Deportes | Cristiano Ronaldo fue trasladado a España para su tratamiento: "Es más serio de lo que pensamos" ?uD83DuDE91uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/PxD7yyj49M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Con estas buenas actuaciones, Quiñones busca asegurar su boleto dentro de la Selección Mexicana y poder disputar la Copa del Mundo 2026. La 'Pantera' tendrá que seguir compitiendo contra Santiago Giménez y Alexis Vega, ya que ambos han concretado su recuperación y están cerca de regresar a las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui