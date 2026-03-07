Lionel Messi marca y el Inter de Miami vence al DC United en la tercera jornada de la MLS 2026

Ciudad de México.- El Inter de Miami ha comenzado a encontrar su mejor versión, ya que luego de haber arrancado la temporada 2026 de la MLS con una goleada de escándalo, han ligado su segunda victoria. Con un tanto de Lionel Messi y otro más de Rodrigo de Paul, el equipo de la Florida doblegó al DC United con marcador de dos anotaciones por una.

'Las Garzas' intentaron imponer su condición de favorito desde el arranque del encuentro y un buen primer tiempo les bastó para asegurar la victoria en la cancha del M&T Bank Stadium. El Inter de Miami tuvo posesiones largas de balón y, en su primera llegada al arco rival, lograron inaugurar la pizarra parcial con una gran ayuda de Germán Berterame.

El delantero naturalizado mexicano robó el balón en la última línea del campo rival y, tras un recorte, le puso un servicio a Telasco Segovia. El mediocampista venezolano recibió el pase y, en lugar de buscar el disparo, perdió un tiempo para permitir que Rodrigo de Paul llegara al segundo poste, siendo este el que terminó moviendo las redes con un tiro cruzado directo al ángulo.

El dos por cero se puso antes de la media hora y llegó por cortesía de Lionel Messi, aunque la oportunidad fue creada por Mateo Sivetti. El extremo izquierdo tomó el balón en la media cancha y, al ver que la exestrella del Barcelona picó al área, esperó el momento justo para filtrar el pase; de primera intención, el astro argentino definió de 'globito', imposibilitando la reacción del guardameta rival.

Este fue el gol 899 en la carrera de Lionel Messi y todo el Inter de Miami intentó que su capitán llegara a la marca de los 900 en el encuentro, aunque sus oportunidades no alcanzaron a fructificar. El descuento por parte de los locales llegó al minuto 75 con un tanto de Tai Baribo, el mismo que sentenció el marcador final.

Este resultado permitió que el Inter de Miami lograra su segundo triunfo en tres fechas disputadas. Para la siguiente jornada de la campaña, los dirigidos por Javier Mascherano visitarán al Charlotte FC el próximo sábado 14 de marzo a las 16:30 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui