México vs Brasil EN VIVO; horarios y canales para ver EN VIVO el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Houston, Estados Unidos.- México comenzó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y buscará conseguir su segunda victoria que lo coloque con medio boleto a la siguiente ronda. El combinado azteca se enfrentará a Brasil, en acciones correspondientes a la jornada 2 del Grupo B a celebrarse en el Daikin Park.

En su primer compromiso, Javier Assad tuvo una actuación resaltable como abridor, aunque la decisión terminó quedando para Robert García; el zurdo retiró una entrada sin haber permitido daño alguno, además de recetar un ponche. Gary Gill Hill fue quien se llevó el descalabro por Gran Bretaña, luego de haber admitido cuatro indiscutibles, además de recibir un par de carreras en 1.2 innings de labor.

#Deportes | GALERÍA: México pega primero en el Clásico Mundial 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/eHnXe8wC6l — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

En la ofensiva, fue un juego muy apretado durante las primeras tandas; en el segundo rollo, Nacho Álvarez Jr. adelantaba al cuadro 'Tricolor' con un cuadrangular hacia el jardín izquierdo, mientras que Harry Ford volvía a empatar los cartones por la misma vía. El ataque mexicano se vio frenado de manera hermética, pues solo pudieron conectar dos imparables hasta las últimas llamadas con el madero.

Cuando la novena europea lucía mejor, un cuadrangular de tres carreras por parte de Jonathan Aranda rompía el empate y abría la puerta para que México asegurara el triunfo. En la apertura del noveno rollo, Alek Thomas, Joey Ortíz y Randy Arozarena se trajeron cuatro rayitas más para sentenciar el marcador final de ocho anotaciones por dos.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

En cambio, Brasil tuvo un complicado debut, ya que le tocó enfrentarse a los Estados Unidos, quienes ejercieron su papel de local y favorito para alcanzar el título y se terminaron llevando la victoria por paliza 15-5. Aaron Judge fue quien inauguró la pizarra del encuentro con un cuadrangular de dos carreras en la misma primera entrada y desde ahí, continuaron con una embestida ofensiva que no cesó hasta que cayó el out 27.

AARON JUDGE GOES YARD uD83CuDDFAuD83CuDDF8 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/rHI5uO5p6m — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Luego de que el Grupo B completara su primera jornada, son México y Estados Unidos quienes comparten la primera posición, mientras que Gran Bretaña y Brasil se encuentran en el sótano. La selección de Italia se encuentra justo en la mitad de la tabla, luego de haber tenido descanso en el arranque de las actividades.

Horarios del México vs. Brasil

Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 8 de marzo

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/Canal 9/VIX Premium/Disney+

Fuente: Tribuna del Yaqui