'Pato' O'Ward roza el podio; el mexicano finalizó cuarto en el Good Ranchers 250 de la IndyCar Series

Ciudad de México.- El mexicano Patricio O'Ward encadenó su segunda gran actuación en la temporada 2026 de la IndyCar Series al finalizar en cuarta posición en el Good Ranchers 2025, celebrado en el óvalo de Glendale, Arizona. El piloto mexicano se quedó rozando el podio, el cual fue encabezado por Josef Newgarden.

'Pato' demostró potencial en el monoplaza número 5 de Arrow McLaren, ya que durante las sesiones de prueba se estableció entre los pilotos más rápidos de toda la categoría. Pese a ello, un error en la clasificación le impidió ocupar las líneas frontales y se tuvo que conformar con partir desde la séptima posición; David Malukas se llevó la pole position y Mick Schumacher dio la sorpresa al clasificarse en cuarto sitio.

Uno de los momentos que marcó la carrera se dio en los primeros giros de la misma, luego de que Alex Palou quedara fuera de la prueba al impactar contra las barreras. El multicampeón español estaba intentando tomar el carril superior del óvalo, pero no se percató de la presencia de Rinus VeeKay y perdió el control del monoplaza, dejando al Chip Ganassi Racing Team con un competidor menos.

Here's another look at what happened between Alex Palou and Rinus VeeKay at Phoenix. pic.twitter.com/9rHO2aHKXu — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 7, 2026

A partir de ahí, la cabeza del pelotón se fue alternando entre diferentes pilotos, incluyendo al regiomontano, quien aprovechó una colisión entre Christian Rasmussen y Will Power para trepar a lo más alto de la clasificación con menos de 50 vueltas por girar. El percance causó la bandera amarilla y O'Ward fue llamado a boxes para cambiarle los neumáticos.

Contact between Will Power and Christian Rasmussen! Power has a flat. pic.twitter.com/O5z7XfC3m8 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 7, 2026

El mexicano fue escoltado a los pits por más de cinco competidores, aunque Rasmussen se mantuvo en pista, al igual que Kyle Kirkwood. La ventaja en las gomas fue aprovechada por Newgarden y 'Pato', quienes remontaron, aunque el panorama del mexicano se complicó al ingresar a los cinco mejor clasificados.

Por su parte, Josef siguió con un paso cómodo hasta la primera posición y cruzó la meta concretando su primera victoria en la temporada, seguido por Kirkwood y Malukas. El regiomontano se quedó a las puertas del podio, pero tuvo su segundo gran resultado luego de lo conseguido en la primera fecha del año; Patricio O'Ward regresará a las pistas en el GP de Arlington, el próximo 15 de marzo.

Two top fives for Pato to start the season. uD83DuDC4F pic.twitter.com/OH5jWhSXYM — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui