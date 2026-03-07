Pumas vence en apretado duelo al Necaxa y sigue en las primeras posiciones del Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras haber perdido el invicto, los Pumas regresaron al camino de la victoria tras doblegar al Necaxa en acciones correspondientes a la jornada 10 del Clausura 2026. Un solitario gol de Guillermo Martínez permitió que la escuadra universitaria sumara tres puntos para continuar peleando en las primeras posiciones de la tabla en el certamen mexicano.

La primera mitad fue muy agitada, ya que ambas escuadras protagonizaron varias oportunidades de peligro, aunque ninguna de ellas pudo fructificarse y el cero prevaleció en el marcador hasta la parte complementaria. Uno de los momentos clave para los locales fue cuando Alexis Peña, parte medular en la defensa del Necaxa, tuvo un problema muscular y fue sustituido antes de los 20 minutos de juego.

Fue hasta la parte complementaria que se pudo encontrar claridad en la última línea y los Rayos lograron romper la igualdad parcial al minuto 50, cuando Tomás Badaloni cerró al segundo poste y definió de cabeza tras un cobro desde el córner. Sin embargo, la diana terminó por ser invalidada luego de que el VAR detectara una mano de un atacante previo a la definición del argentino.

Luego de ello, el Necaxa fue quien se vio mejor en el campo rival y comenzaron a hilar oportunidades de peligro, mientras que los dirigidos por Efraín Juárez intentaban recuperar terreno. Pumas comenzó a realizar modificaciones, permitiendo el ingreso de Uriel Antuna y del 'Memote', quien solo necesitó cuatro minutos en la cancha para hacerse presente en jugada de balón parado.

Adalberto Carrasquilla se encargó de cobrar un tiro libre y puso un centro afinado a los linderos del área chica, el cual fue rematado por Guillermo Martínez, que ingresó a la zona sin marca. Este gol también fue revisado por el VAR luego de que el Necaxa haya plantado su línea justo sobre el manchón penal, aunque se determinó que el jugador auriazul estaba en una posición válida.

Con esta nueva victoria, los Pumas pudieron trepar a la segunda posición de la tabla, aunque tendrán que esperar a que finalicen las actividades de la jornada para conocer su lugar definitivo. Para su siguiente compromiso, los capitalinos regresarán a C.U. para recibir al Cruz Azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui