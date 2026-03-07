Rayados de Monterrey llega golpeado al 'Clásico Regio': pierde a dos titulares por lesión

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 10 del Clausura 2026 tendrá uno de los partidos más pasionales de todo el futbol mexicano, ya que se tendrá una nueva edición del 'Clásico Regio'. Rayados de Monterrey visitará a los Tigres UANL, aunque lo harán con la plantilla reducida, luego de que confirmaran los problemas musculares que dos de sus jugadores han presentado en las últimas horas.

La primera baja que se confirmó fue la de Óliver Torres; el mediocampista español había sido incluido en el cuadro titular del Monterrey en todos los partidos del Clausura 2026 disputados hasta ahora, donde llegó a acumular más de 600 minutos en cancha con una asistencia. El parte médico sobre el centrocampista indicó que había sufrido una lesión en el miofascial de isquiotibilar derecho.

Por la misma vía, dieron a conocer que Erick Aguirre tampoco estaría disponible para dicho encuentro. El lateral derecho mexicano presentó molestias durante una sesión de entrenamientos a media semana y, tras haber sido sometido a las pruebas pertinentes, se reveló que había sufrido una lesión miotendinosa de cuádriceps derecho.

En ambas situaciones, no se aclaró el tiempo que estarán fuera de circulación y solo se limitaron a anotar que los dos jugadores ya comenzaron a trabajar en su recuperación. "Ambos jugadores iniciaron su proceso de rehabilitación y el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución", sentenció el leve comunicado.

Por parte de Tigres también se podrían presentar bajas de consideración, ya que André-Pierre Gignac se ha perdido las últimas dos jornadas por tener un problema muscular, aunque su situación no se ha aclarado en los últimos días. Tampoco podría estar Fernando Gorriarán, que sufrió de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo.

El partido está programado para llevarse a cabo a las 21:00 horas (horario CDMX) de este sábado, 7 de octubre. Las acciones en la cancha del Estadio Universitario de la UANL se podrán seguir en todo México a través de TV Azteca y FOX One, además de que TUDN tendrá los derechos de transmisión en plataformas digitales.

