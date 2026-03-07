Rayos de Hermosillo caen en Culiacán y dividen victorias ante los Caballeros en el Cibacopa

Culiacán, Sinaloa.- Caballeros de Culiacán despertó, pues después de ser superados el viernes en el Polideportivo Juan S. Millas, este sábado 7 de marzo vencieron sin problemas a los Rayos de Hermosillo 95-79 dentro de las acciones de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Con este resultado, tanto los de la capital de Sinaloa como los de Sonora lograron dividir victorias. En el caso de Rayos, llegó a cuatro victorias y cinco derrotas, ubicados en el puesto siete. Mientras que Caballeros se mantiene en el sótano con par de triunfos y siete derrotas.

Acciones: Desde el inicio los Caballeros mostraron dominio, al ganar el primer cuarto 25-19. Para el segundo, los locales aumentaron más su ventaja, finalizando la primera mitad con un cómodo marcador de 52-32. En el tercer periodo, los de Culiacán no bajó el ritmo, dejando todo 75-54 para el último tiempo, y aunque los de Hermosillo hicieron 25 unidades al final, se quedaron cortos y terminaron por caer en el segundo de la serie.

Domínguez en acción @vamosrayos uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD???? pic.twitter.com/LZiQQgc5uM — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 8, 2026

Brandon Angelo Porter, de los Caballeros, fue la figura de la noche, al totalizar 22 unidades y ocho rebotes, seguido del capitán Isaac Brandon Hamilton con 15 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Por los visitantes, Romeao Ferguson fue el más encendido con 25 anotaciones, cinco rebotes y par de asistencias.

Igualmente brillaron por los de Sonora, Kiandre Marquis Gaddy y Justin Glenn Winston, ambos con 10 puntos, pero Glenn también se hizo notar con 10 rebotes y tres asistencias, pero desafortunadamente para él y sus compañeros no fueron suficientes para igualar la pizarra.

¡Conoce el calendario de JUEGOS en CASA! ???????? pic.twitter.com/B8NMs2CD1K — Rayos de Hermosillo (@vamosrayos) March 2, 2026

El próximo compromiso de los Caballeros de Culiacán será el 10 de marzo, cuando se midan ante uno de los mejores equipos del torneo, los Halcones de Ciudad Obregón, en la Arena Itson. Mientras que Rayos de Hermosillo ya no volverá a la actividad hasta el próximo fin de semana, cuando igualmente choquen frente al club emplumado de Cajeme, pero en la Arena Sonora, en el ya denominado clásico de Sonora de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Fuente: Tribuna del Yaqui