¡Apareció la leyenda! André-Pierre Gignac sentencia el 'Clásico Regio' y Tigres hunde a Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres UANL lograron repetir su dominio histórico ante Rayados de Monterrey y conquistaron el 'Clásico Regio' en su edición del Clausura 2026, ayudados con su leyenda. André-Pierre Gignac ingresó de cambio en la segunda mitad y terminó anotando la anotación con la que la escuadra felina aseguró los tres puntos y se quedó con uno de sus compromisos más relevantes en cada semestre.

La cancha del Estadio Universitario de la UANL presenció un inicio de juego agitado, ya que apenas en nueve minutos, Ángel Correa estuvo cerca de adelantar a los locales, pero su definición se fue apenas desviada por encima del larguero central. Luego de esta jugada, el desarrollo del partido se volvió trabado y con una disputa en el medio campo.

La escasez de oportunidades de peligro se prolongó durante los primeros 45 minutos, aunque luego del descanso, Tigres salió motivado y se lanzó al ataque. Apenas al 49', Rodrigo Aguirre movió las redes de cabeza, aunque la diana del 'Búfalo' terminó siendo invalidada por una posición inadecuada; la visita respondió de inmediato con un disparo de Uroš Ðurdevic, el cual exigió al máximo a Nahuel Guzmán.

Juan Brunetta tuvo la oportunidad más clara, luego de haber quedado frente al arco, pero su definición no fue la correcta y la jugada se terminó perdiendo. El punto clave del encuentro fue al minuto 80, cuando el auxiliar anunció la salida de Aguirre para que ingresara a la cancha Gignac.

Cuando todo indicaba que el partido finalizaría sin anotaciones, André-Pierre picó al área y, tras un pase filtrado al primer palo, terminó definiendo con certeza para adelantar a los Tigres en el agregado de la parte complementaria. Cabe recordar que este pudo haber sido el último clásico para el atacante histórico de los felinos, ya que finalizaría su carrera cuando se dispute el último encuentro del Clausura 2026.

Además de la importancia que representa el vencer a su más grande rival, los dirigidos por Guido Pizarro aprovecharon las tres unidades para escalar hasta la sexta posición de la tabla. Por su parte, el Monterrey alcanzó su tercera derrota en sus últimos cinco encuentros, lo que los tiene peleando en el noveno puesto.

