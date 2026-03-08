'Checo' Pérez dio sus conclusiones tras haber disputado el GP de Australia con Cadillac "Fue positivo"

Ciudad de México.- Sergio Pérez pudo concretar su regreso a la Fórmula 1, aunque no fue como pensaba, ya que fue el último en cruzar la línea de meta en el Gran Premio de Australia. Aun con ello, el tapatío intentó ver el lado positivo de la que se convirtió en su primera carrera oficial con Cadillac, además de dejar sus primeras impresiones de los monoplazas construidos bajo las nuevas regulaciones de la FIA.

Al igual que lo acontecido en las sesiones de entrenamiento y la clasificación en el Circuito de Melbourne, 'Checo' enfrentó diversos problemas con el monoplaza, que lo fueron relegando del ritmo de competencia y terminó siendo doblado hasta en cuatro ocasiones por los líderes. Pese a las distintas fallas, el mexicano se convirtió en el primer piloto en completar una carrera para el equipo estadounidense luego del DNF de Valtteri Bottas.

George Russell conquista un caótico Gran Premio de Australia en el inicio de la F1 2026

Tras haber finalizado su primera participación de la temporada, Pérez Mendoza intentó enfocarse en lo positivo que representó completar una carrera con el MAC-26, pues ello le permitió al equipo colectar información valiosa para poder desarrollar mejoras que les ayuden a estar más cerca de la media parrilla durante los siguientes compromisos.

Fue positivo haber terminado la carrera. Creo que, como equipo nuevo, todos los procedimientos que tuvimos que haber hecho es lo más positivo del día, haber terminado. Y bueno, a partir de ahora, lo importante para nosotros es la progresión".

A pesar de haberse mostrado optimista en los radios durante la carrera, el mexicano sentenció que su jornada fue algo aburrida, además de agregar que le tomará bastante tiempo el adaptarse a los nuevos monoplazas de la categoría. "No entiendo nada, no entiendo nada, la verdad que cambia todas las vueltas, supercomplicado. Si no, me hubiera dormido de lo aburrida que fue la carrera".

Sergio Perez doesn't recognise F1 anymore uD83DuDDE3? pic.twitter.com/X5UZc2Tjl0 — Autosport (@autosport) March 8, 2026

Por último, Pérez aplaudió el esfuerzo que todos en el equipo hicieron para poder poner los monoplazas en la pista en tiempo y forma, pero sentenció que deberá crecer la ambición de Cadillac si esperan colocarse en una mejor posición de cara a la mitad de temporada. "Tenemos el tiempo encima, creo que como equipo tenemos que poner un plan inmediatamente para ver qué sigue, porque tenemos mucho que encontrar".

First race completed for our new team a very important milestone. Good qualifying yesterday, good execution today. Now we know where we are. A lot of work ahead.



Primera carrera completada para nuestro nuevo equipo, un logro muy importante. Buena clasificación ayer, buena… pic.twitter.com/jpP4soaqGV — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 8, 2026

