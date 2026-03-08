'Checo' Pérez tiene la primera polémica en su regreso a la F1; Liam Lawson arremete contra el mexicano

Ciudad de México.- Sergio Pérez no alcanzó a tener un regreso a la Fórmula 1, ya que durante el mismo Gran Premio de Australia, se vio envuelto en una polémica con un viejo conocido. El mexicano tuvo un 'roce' en el Circuito de Melbourne con Liam Lawson, el cual dejó impresiones por ambos pilotos y revivió una de las rivalidades más tensas de las últimas temporadas.

El percance se dio en los primeros giros de la carrera, cuando Lawson intentaba recuperarse de una mala arrancada y quiso pasar a 'Checo' en una curva de baja velocidad. El mexicano no le dejó la tarea sencilla y cerró el espacio, aunque todo dentro de la legalidad; esto desató la furia del neozelandés, quien aprovechó la siguiente frenada para meter su monoplaza, lo cual los llevó a tener un contacto de neumáticos, aunque sin mayores repercusiones.

Después de la leve colisión, Pérez Mendoza habló por el team radio, criticando las acciones de su rival, aunque sin emplear un tono agresivo. En una entrevista posterior a que cayera la bandera de cuadros, el jalisciense solo destacó el hecho de haber podido evitar la colisión para alcanzar a finalizar la prueba. "Lo más positivo es que pude esquivar a Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicado, pero lo importante es que pudimos acabar".

Quien no se lo tomó del todo bien fue el conductor de Racing Bulls, que desde el momento de la acción comenzó con sus comentarios en contra del mexicano, mismos que se agudizaron en las entrevistas posteriores. "Dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16", comentó Liam.

Entre estos dos pilotos ha habido una rivalidad encendida en los últimos años; todo comenzó en el 2024 cuando Lawson quería quitarle el segundo asiento de Red Bull, mismo que le fue asignado cuando 'Checo' salió de la escudería. A pesar de la oportunidad, el joven conductor no pudo aprovechar los reflectores y fue relegado en apenas tres carreras.

Desde entonces, ha existido cierto rencor por parte del neozelandés, que ha aprovechado cada oportunidad para hablar mal de Sergio Pérez, aunque ello lo ha llevado a ser abucheado cuando la F1 visitó tierras aztecas para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México.

