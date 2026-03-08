Colombia es derrotado por Cuba y queda eliminado del Clásico Mundial de Beisbol 2026

San Juan, Puerto Rico.- De manera oficial, Colombia ha sido eliminado del Clásico Mundial de Béisbol al haber caído ante Cuba con marcador de siete anotaciones por cuatro. Ariel Martínez fue el verdugo para el conjunto cafetalero, que acumuló su tercera derrota y, aun con un compromiso pendiente, no tiene posibilidades de conseguir el acceso a los cuartos de final.

Luis Patiño, abridor del conjunto colombiano, terminó cargando con la derrota que sentenció su fin en el torneo de selecciones; el exlanzador de MLB solo pudo retirar un tercio de entrada y, en cambio, recibió un par de indiscutibles y cuatro carreras limpias. En contraparte, Denny Larrondo se anotó el triunfo con dos entradas lanzadas sin admitir imparable y solo recibió una carrera sucia.

Pese a haber sido derrotados, los colombianos fueron los primeros en hacerse presentes en el parcial del Hiram Bithorn de San Juan. En la apertura de la primera entrada, Jordan Díaz conectó un elevado de sacrificio a la pradera central, el cual permitió que Michael Arroyo se descolgara al pentágono.

La reacción fue inmediata por parte de Cuba, pues en el cierre del mismo rollo, tomaron la ventaja que no volvieron a soltar por el resto del compromiso. Con Roel Santos y Yoán Moncada en las almohadillas, Martínez prendió una recta que se quedó a modo y la sacó del diamante a la banda contraria; Erisbel Arruebarrena amplió la ventaja momentánea a cuatro contra uno por la misma vía.

Ariel Martinez 3-run homer!



Team Cuba leads early uD83CuDDE8uD83CuDDFA pic.twitter.com/NjHM9KvBv5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Este parcial prevaleció hasta el sexto rollo, cuando la novena cafetalera recortó la diferencia con un elevado de sacrificio de Tito Polo, el cual trajo a la goma a Gio Urshela. Los cubanos, decididos a no dejar ir el triunfo, volvieron a presentar derecho de réplica inmediato, ya que Leonel Moas Jr. y Yiddi Cappe ampliaron la ventaja a siete rayitas por dos, misma que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Al momento, ningún participante del Grupo A ha podido confirmar su boleto a los cuartos de final, aunque Puerto Rico y Cuba se ponen como favoritos con dos victorias de manera respectiva. Canadá es tercero con un triunfo en el mismo número de partidos y, pese a que Panamá tiene dos descalabros, sigue manteniendo ínfima oportunidad de avanzar, aunque dependerá de resultados de otros equipos.

Ariel Martinez and Erisbel Arruebarrena's first-inning homers lead Team Cuba to victory! pic.twitter.com/PqedSxH6UD — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui