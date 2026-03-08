Doncic luce intratable y los Lakers resisten para derrotar a los Knicks a pesar de la baja de LeBron

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con Luka Doncic en plan estelar y con el respaldo de Austin Reaves, los Los Angeles Lakers superaron este domingo la ausencia por lesión de LeBron James para lograr una contundente victoria por 110-97 sobre los New York Knicks.

Doncic, líder anotador de la NBA (32.5 puntos por juego), encestó 35 unidades y capturó ocho rebotes, mientras que Reaves añadió 25 puntos y Rui Hachimura anotó 13 puntos más para los Lakers, que nunca estuvieron por detrás de los Knicks en ascenso en su cuarta victoria consecutiva, aunque James se perdió su segundo partido consecutivo por un golpe en el codo y una lesión en el pie izquierdos.

Put the exclamation mark on it pic.twitter.com/dJxRD5xiIz — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2026

El triunfo de la escuadra angelina no estuvo libre de sobresaltos, ya que los Lakers se desplomaron en el último cuarto, logrando solo una canasta en un lapso de 6 minutos y medio al final, mientras que Nueva York redujo su desventaja de 23 puntos a 10. Pero los Knicks no pudieron anotar suficientes tiros para capitalizar y cometieron ocho pérdidas de balón en ese último cuarto.

Knicks no pudieron remontar nunca en el juego

Luke Kennard anotó un triple con 1:37 restantes antes de que Doncic sentenciara el partido en su quinto triple con 1:05 restantes. Karl-Anthony Towns anotó 25 puntos y capturó 16 rebotes para los Knicks, que perdieron por segunda vez en seis partidos.

Jalen Brunson anotó 10 de sus 24 puntos en el último cuarto, pero Nueva York no pudo superar un 8 de 34 en tiros de tres puntos en la segunda parada de su gira de cinco partidos, que comenzó con una impresionante victoria en Denver. Mikal Bridges no marcó en 27 minutos.

AR's handles = ART pic.twitter.com/fewmyCGATQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2026

Los Lakers llegaron al último cuarto con una ventaja de 19 puntos tras un parcial de 20-8. Doncic, que anotó un absurdo triple mientras caía durante la remontada, sumó 28 puntos tras anotar 44 en tres cuartos mientras vencía a Indiana dos noches antes.

Este rendimiento de los Lakers, a pesar de la ausencia de su estrella, muestra la fortaleza del equipo y la capacidad de otros jugadores para asumir el protagonismo. A medida que avanza la temporada, será crucial para Los Ángeles mantener este nivel de juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui