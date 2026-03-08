El esperado torneo de pesca 'Maja El Grande 2026' conquistará las olas de San Carlos

Guaymas, Sonora.- El próximo 13 y 14 de marzo se vivirá una fiesta absoluta para todos los amantes de la pesca en el puerto de San Carlos, en Nuevo Guaymas, Sonora, pues se pondrá en marcha por primera vez el 'Maja El Grande: Esto es pesca'.

La actividad deportiva promete y bastante, ya que se trata de una sinergia entre Maja Sport Wear y Esto Es Pesca, donde se espera la presencia de los competidores más importantes de la región. El hotel Marinaterra, que se encuentra ubicado frente al mar de Cortés, será el punto de reunión de los inscritos y de también reconocidos creadores de contenido especializados en pesca deportiva, que estarán dándole cobertura digital al evento.

Información del evento

Mucho en juego

Por otra parte, debido a la gran respuesta que se espera en el torneo nacional, habrá atractivos premios para los ganadores. El primer lugar se llevará una bolsa de 150 mil pesos mexicanos, mientras que el segundo puesto obtendrá 50 mil pesos y el tercer lugar se embolsará 20 mil.

Además, habrá 5 mil pesos en juego a la mejor pieza capturada, mejor conocida como Jack Pot especial. Y no solo eso, igualmente, quien resulte ganador del certamen podrá obtener su boleto a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz, Baja California.

Cabe destacar que las inscripciones se encuentran abiertas; para mayor información del evento, interesados se pueden comunicar al número telefónico (662) 257 0476. Por otra parte, el proyecto está liderado por Jorge Acosta, fundador de Esto Es Pesca y el creador de contenido número 1 de pesca en habla hispana.

Este es tan solo el primer capítulo de 'Maja El Grande: Esto es Pesca', un torneo que apunta para llegar y quedarse en Sonora. La inscripción para formar parte de este suceso histórico de la región es de tan solo 10 mil pesos por embarcación.

Premios

Primer lugar: 150 mil pesos mexicanos.

Segundo lugar: 50 mil pesos mexicanos.

Tercer lugar: 20 mil pesos mexicanos.

Jackpot especial: 5 mil pesos a la mejor pieza capturada.



