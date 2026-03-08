El poder se hace presente; Dominicana noquea a Países Bajos y sigue invicto en el Clásico Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- El Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol 2026 está siendo uno de los más competidos, ya que tanto Venezuela como República Dominicana, marchan codo a codo peleando por ocupar la primera posición. En su segundo compromiso, la novena quisqueyana logró llevarse la victoria por nocaut ante Países Bajos, quienes recibieron cuatro cuadrangulares.

El conjunto comandado por Albert Pujols comenzó el ataque desde la misma primera entrada, pues en la parte baja de dicho episodio, pusieron las primeras dos rayitas a su cuenta, cortesía de un imparable de Vladimir Guerrero Jr. y un error por parte del parador en corto rival. El descuento en el parcial llegó de inmediato, ya que Didi Gregorius conectó el primer 'bombazo' de la jornada para poner número al departamento neerlandés.

A partir de ahí, la mayor parte de las anotaciones dominicanas llegaron por el batazo largo, haciendo valer los pronósticos acerca de su poderoso line up. El encargado de abrir el marcador fue el 'Vladi', luego de conectar un cuadrangular de dos carreras por encima de la barda del jardín izquierdo.

Vladimir Guerrero Jr.



Made for the moment. pic.twitter.com/zLYzN2KQVc — MLB (@MLB) March 8, 2026

El despiadado ataque prosiguió en el cierre del quinto rollo cuando, con dos corredores en circulación, Junior Caminero prendió un lanzamiento rompiente y la bola terminó recorriendo 424 pies dentro del LoanDepot Park. Austin Wells continuó la fiesta de los cuadrangulares y Ketel Marte se trajo la décima con un elevado de sacrificio.

El final del encuentro se tuvo en la séptima entrada luego de que Juan Soto se volara la barda con un compañero a bordo, poniendo el marcador en 12 anotaciones por una. Cabe recordar que el WBC cuenta con la 'Mercy rule', la cual establece que el juego finaliza cuando hay diferencia de 10 o más rayitas después del séptimo inning.

JUAN SOTO WINS IT FOR TEAM DOMINICAN REPUBLIC! uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/xst0wxx9PU — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Con este resultado, RD llega a las dos victorias en el certamen, con lo que se coloca en la primera posición del Grupo D, empatado en foja con Venezuela. Cabe recordar que los clasificados de dicho conjunto se enfrentarán contra los que avancen del Grupo C, por lo que finalizar primero los libraría de medirse contra Japón en los cuartos de final.

Team Dominican Republic crushes FOUR homers and wins on run-rule in 7 innings! pic.twitter.com/FUB5qubZwx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui