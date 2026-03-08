¿Éxito o fracaso? Así fue el debut de 'Checo' Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Australia 2026

Melbourne, Australia.- Aunque no fue como todos sus seguidores lo hubieran querido, Sergio Pérez ha regresado de manera oficial a la Fórmula 1 luego de disputar el Gran Premio de Australia 2026. El piloto jalisciense finalizó en última posición y a un amplio margen con respecto a su competidor más cercano, aunque corrió con la suerte de poder ver la bandera de cuadros, algo que no pudo disfrutar Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.

Al igual que lo ocurrido durante las primeras sesiones de entrenamientos y la clasificación, 'Checo' tuvo que lidiar con varios fallos en su monoplaza, los cuales causaron que no pudiera presentar un ritmo competitivo. Además, un problema en la unidad de potencia estuvo causando fuertes vibraciones en las rectas de alta velocidad, lo cual hizo que uno de sus retrovisores estuviera cerca de desprenderse de la carrocería.

This is only the beginning.



SP11 is the first to take a Cadillac Formula 1® Team car across the race finish line. We’re currently investigating VB77’s lap 19 retirement. pic.twitter.com/pxg7CEdwoK — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 8, 2026

Desde el mismo primer giro, las debilidades del MAC-26 quedaron en claro, ya que el resto de competidores le pudo sacar una ventaja considerable de manera temprana. Bottas apenas pudo completar 15 vueltas antes de que su monoplaza se detuviera en la entrada a boxes, lo cual causó el primer VSC de la carrera.

El momento más tenso de la jornada para Pérez Mendoza fue cuando, con un auto muy inferior, le plantó cara al Racing Bulls de Liam Lawson. Ambos expilotos de Red Bull Racing protagonizaron un par de disputas en curvas de baja velocidad donde, inclusive, llegaron a tener un pequeño contacto sin causar repercusiones mayores.

¿Éxito o fracaso?

La realidad es que no se puede sacar una conclusión exacta de lo presenciado en el Circuito de Melbourne, aunque las sensaciones que deja son más positivas que otra cosa. 'Checo' tuvo la oportunidad de completar el GP, aunque fue doblado en un par de ocasiones por los líderes; Cadillac tiene la obligación de comenzar a desarrollar mejoras para presentar una faceta diferente en las siguientes carreras del calendario.

El piloto jalisciense y leyenda del automovilismo mexicano tendrá otra oportunidad de rodar con su monoplaza durante el siguiente fin de semana. La F1 se trasladará hasta Asia para disputar el Gran Premio de China, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo a la 01:00 horas (horario CDMX).

This milestone belongs to everyone, from our factory crews to the team on-site. uD83DuDCAA pic.twitter.com/nNtDn6QcnD — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui