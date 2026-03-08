George Russell conquista un caótico Gran Premio de Australia en el inicio de la F1 2026

Melbourne, Australia.- La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha dado inicio y el primer ganador del año fue George Russell, quien conquistó el Gran Premio de Australia. El piloto británico impuso su estatus de favorito y colocó su monoplaza de Mercedes en lo más alto del podio, siendo seguido de cerca por su compañero de escudería, Kimi Antonelli.

El compromiso por el Circuito de Melbourne fue caótico de inicio a fin y la clara muestra de ello fue que durante la misma vuelta de instalación, el local, Oscar Piastri, perdió el control de su auto y terminó impactando contra las barreras. Del mismo modo, Nico Hülkenberg fue baja luego de presentar problemas en la unidad de potencia, por lo que el GP comenzó con solo 20 coches en la parrilla de salida.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins uD83DuDE2E#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

El highlight de todo el fin de semana se tuvo apenas se apagaron las luces en el semáforo luego de que Franco Colapinto evitara una colisión; el argentino demostró sus reflejos al librar por milímetros al monoplaza de Liam Lawson que tuvo problemas en la salida. Fernando Alonso protagonizó un buen arranque, ya que en la primera vuelta recuperó ocho puestos en la clasificación.

We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! uD83EuDD2F #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Russell partió desde la pole position y en los primeros giros fue asediado por Charles Leclerc, con quien intercambió la primera posición en múltiples ocasiones. Con el transcurrir de las vueltas, el piloto de Mercedes le tomó la medida al monegasco y comenzó a poner tierra de por medio, cruzando la meta como líder solitario.

El Ferrari de Leclerc siguió perdiendo terreno y finalizó en el tercer escalón del podio, luego de que Antonelli también mejorara su ritmo en la segunda mitad de la carrera. Por su parte, Lewis Hamilton se vio mucho más cómodo que la temporada anterior y acabó en la P4, mientras que el actual campeón del mundo, Lando Norris, se tuvo que conformar con el quinto puesto de la clasificación.

Sergio Pérez no tuvo el rendimiento que se esperaba, aunque lo verdaderamente remarcable es que pudo completar todas las vueltas del Gran Premio, lo cual no pudo realizar su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas. Los DNF restantes fueron de Lance Stroll, Fernando Alonso e Isack Hadjar, todos ellos por problemas en la unidad de potencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui