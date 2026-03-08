Japón vence a Australia y asegura su boleto a cuartos de final en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- Los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tienen a su primer invitado, luego de que Japón asegurara el liderato del Grupo C. La novena nipona se mantiene con un paso invicto durante el certamen actual y ya obtuvo su boleto para las rondas de eliminación directa tras vencer a Australia.

A diferencia de lo visto en los compromisos anteriores, la escuadra japonesa no tuvo un brillante despliegue ofensivo, ya que se vieron dominados por gran parte del encuentro y no fue hasta las últimas entradas que lograron remontar la pizarra. Mastaka Yoshida se terminó convirtiendo en el héroe del juego, ya que sentenció el marcador final con un cuadrangular de dos anotaciones.

La victoria terminó siendo para Chihiro Sumida, quien se encargó de retirar tres entradas con una carrera admitida, aunque sucia, además de recetar siete chocolates. El descalabro lo cargó Jon Kennedy luego de haber cedido la ventaja al permitir dos anotaciones en 1.1 innings de trabajo.

Three games, three wins for Team Japan! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LkAif5kDVT — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Las acciones fueron tan apretadas que tanto los brazos abridores como los lanzadores de relevo lograron preservar los ceros en la pizarra por cinco entradas completas. Fue hasta la apertura del sexto rollo que hubo un error del receptor japonés, permitió que Aaron Whitefield se descolgara desde la segunda almohadilla hasta el pentágono.

La respuesta nipona llegó en el cierre de la séptima entrada cuando Yoshida la depositó por detrás de la barda del jardín central-derecho; Teruaki Sato y Seiya Suzuki fueron quienes se encargaron de ampliar la ventaja. En la última llamada para Australia, se volvieron a acercar con dos cuadrangulares solitarios, aunque el intento no les bastó y terminaron cayendo con marcador de cuatro anotaciones por tres.

MASATAKA YOSHIDA GIVES TEAM JAPAN THE LEAD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/j6EM0RTwWc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Japón ya confirmó su participación en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al amarrar el liderato del Grupo C, aunque aún tiene pendiente el compromiso contra la República Checa. Luego de finalizar las acciones en el Tokio Dome, Shohei Ohtani y compañía se trasladarán hasta el LoanDepot Park de Miami para disputar sus encuentros de eliminación directa.

Masataka Yoshida's go-ahead homer in the 7th pushes Team Japan to 3-0! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Hzn5GEXBG5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui