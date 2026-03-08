¿Joao Pedro está fracturado? Entrenador del San Luis enciende las alarmas por el goleador de la Liga MX

Ciudad de México.- Las alarmas se encendieron para el Atlético San Luis y toda la Liga MX luego de que Joao Pedro sufriera una estrepitosa caída que pudo causar una fractura. El panorama sobre el campeón goleador del circuito fue aclarado por su técnico, quien comentó estar en espera de pruebas médicas más especializadas para conocer la gravedad del percance.

Dicha jugada se tuvo en el partido entre el Cruz Azul y el equipo sanluisino, donde 'La Máquina' se terminó imponiendo con categoría para asegurar la primera posición de la tabla. Agustín Palavecino, Gabriel Matías Fernández y Andrés Montaño fueron los anotadores por los cementeros, aunque el Atlético San Luis tiene un factor más por el que preocuparse además del complicado resultado.

Fue en la recta final de la primera mitad cuando se dio la desafortunada jugada; disputando un balón dividido, Gonzalo Piovi y Joao Pedro colisionaron en el aire, donde el jugador de origen sudamericano resultó con la peor parte. El capitán del San Luis cayó de manera violenta al césped, por lo que fue asistido de manera inmediata por el cuerpo sanitario del club.

Tras el silbatazo final y en conferencia de prensa, Guillermo Abascal, técnico del 'Atleti', fue cuestionado sobre los resultados en la revisión primaria para el campeón goleador. El estratega reveló que desde adentro, pareciera indicar que Joao Pedro sufrió una fractura de costilla, aunque por la adrenalina pudo continuar jugando.

En el futbol son emociones, todos tenemos emociones y el que está dentro de la cancha se siente bien; al final esperemos que Joao Pedro esté bien, ojalá no tenga una costilla rota".

Así mismo, Abascal informó que el jugador sería trasladado a un hospital para conocer la profundidad de la lesión, aunque también aprovechó para 'reprochar' la manera en la que su elemento defendió el balón, pues a su consideración se expuso en demasía. "Tú, para defender, defiendes, pero no pones una mano aquí; Dios quiera que no tenga una rotura de costilla, pero bueno".

Esta sería una de las bajas de mayor repercusión en todo el circuito, ya que, por otro torneo consecutivo, Joao Pedro marcha como líder de goleo individual. Los compromisos que se podría perder son ante el Pachuca y León, ambos jugando como local.

Fuente: Tribuna del Yaqui