Los Celtics dan golpe de autoridad en Cleveland y le cortan racha triunfal a los Cavaliers

Cleveland, Estados Unidos.- De la mano de Jaylen Brown y Jayson Tatum, los Boston Celtics dieron otro golpe sobre la mesa al imponerse este domingo por la tarde por 109-98 sobre los Cleveland Cavaliers en un duelo entre aspirantes a la Conferencia Este.

Brown anotó 23 puntos y Tatum agregó 20 en su segundo partido tras una rotura de tendón de Aquiles derecha, para que los Celtics le pusieran fin a la racha de los Cavaliers que habían ganado un máximo de temporada de siete partidos consecutivos en casa.

This was a big time move and a big time basket from Pritchard making it tonight's @JetBlue Play of the Game uD83DuDCAA pic.twitter.com/dC320cWVSb — Boston Celtics (@celtics) March 8, 2026

Brown también capturó nueve rebotes y dio ocho asistencias mientras los Celtics construían una ventaja de 81-55 en el tercer cuarto, barriendo su serie de tres partidos contra Cleveland. Tatum anotó seis puntos en el cuarto cuarto, finalizando 6 de 16 tiros de campo en 27 minutos.

Harden no pudo hacer mucho por su equipo

Cleveland, que tenía récord de 22-9 desde el 29 de diciembre, se acercó a 94-86 a mitad del último cuarto con un triple de Jaylon Tyson. Payton Pritchard respondió con un triple y añadió canastas consecutivas para restaurar la ventaja de dos dígitos de los Celtics.

Tatum anotó 14 puntos en sus primeros 12 minutos, ayudando a Boston a tomar una ventaja contundente de 48-29 en el segundo periodo. Los Celtics se adelantaron 56-35 más adelante en el periodo con dos tiros libres de Brown, ayudados por Cleveland en triples de 22 en la primera parte.

Brown trata de avanzar ante la presión defensiva

Payton Pritchard añadió 18 puntos y Baylor Scheierman sumó 16 puntos y 10 rebotes mientras Boston se acercaba a tres partidos del líder del Este, los Detroit Pistons. Neemias Queta consiguió 11 rebotes. Donovan Mitchell anotó 30 puntos y Evan Mobley sumó 24 puntos y ocho rebotes para los Cavaliers, cuartos clasificados. James Harden anotó 19 puntos y repartió 10 asistencias.

What goes up uD83CuDFAF pic.twitter.com/TNLwVXlUJC — Boston Celtics (@celtics) March 8, 2026

El pívot de los Cavaliers, Jarrett Allen, no jugó tras lesionarse la rodilla derecha el martes contra Detroit, pero el entrenador Kenny Atkinson dijo que estaba "mejorando". Mitchell tuvo su primera acción desde que se lesionó la ingle derecha el 24 de febrero. Boston, que comenzó una gira de tres partidos fuera de casa, estará sin el pívot Nikola Vucevic durante al menos un mes después de que se operara de la fractura del dedo anular derecho el sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui