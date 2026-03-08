Los Chargers y Broncos apuntalan su defensiva con la firma de estelares jugadores

Nueva York, Estados Unidos.- De cara a la que será la temporada 2026, los Los Angeles Chargers y los Denver Broncos abrieron la chequera para apuntalar sus defensivas, tras llegar a sendos acuerdos con los apoyadores Khalil Mack y Justin Strnad, respectivamente.

El primero de ellos continuará en Los Ángeles con un contrato de 18 millones de dólares por un año, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia ESPN. La noticia confirma que la franquicia apuesta por mantener intacta su sólida defensa de cara a la próxima temporada.

uD83DuDD14ÚLTIMA HORA: Khalil Mack regresará a los #Chargers con un contrato de un año. pic.twitter.com/rSVpjfDBHA — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) March 8, 2026

Mack, de 35 años y tres veces All-Pro logró 5 capturas y media la temporada pasada, después de sufrir una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de cuatro partidos. Aun así, cuando estuvo sano, demostró su capacidad de cambiar el rumbo de los juegos para los Chargers. Tiene 113 capturas en 12 temporadas.

Mack es un veterano de mil batallas en la NFL

Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2016 por la AP, Mack ha sido seleccionado para nueve Pro Bowls, incluyendo tres en sus cuatro temporadas con los Chargers. Mack comenzó su carrera con los Raiders y también jugó cuatro temporadas con los Bears. Los Chargers terminaron la temporada pasada con un récord de 11-6 y perdieron contra los Patriots 16-3 en un partido de comodín de la AFC.

Otro equipo que también apuesta a la continuidad de sus jugadores, son los Denver Broncos, que acordaron un contrato de tres años y 18 millones de dólares con el linebacker interior Justin Strnad, según informó una persona con conocimiento del acuerdo este domingo. El acuerdo incluiría 10 millones de dólares garantizados.

Strnad está siempre listo para cuando se le ocupe

Strnad, elegido en quinta ronda en 2020 procedente de Wake Forest, ha sido un sustituto impresionante para los titulares lesionados durante las dos últimas temporadas. Jugador clave de equipos especiales durante sus cinco años en Denver, Strnad fue titular en ocho partidos en 2024 cuando Alex Singleton se rompió el ligamento cruzado anterior y entró en ocho partidos la temporada pasada cuando Singleton se perdió un partido tras una cirugía de cáncer testicular y Dre Greenlaw tuvo que lidiar con lesiones en el muslo.

